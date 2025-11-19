aespa¤Î¹ÈÇò½é½Ð¾ì¤ËÈãÈ½³ÈÂç¡¡¡È¸¶Çú¥é¥¤¥È¡ÉÅê¹Æ¤ÇÈ¿ÂÐ½ðÌ¾¤Ï6Ëü7000¿Í¤Ë¡Ä´Ú¹ñ¤Ç¤â¡Ö¿¼¹ï¤Ê¾õ¶·¡×¤ÈÃí»ë
Âç¤ß¤½¤«¤ÎNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½é½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×aespa¡Ê¥¨¥¹¥Ñ¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÇÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó½ðÌ¾¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖChange.org¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡Öaespa¤Î¹ÈÇò½Ð¾ìÄä»ß¤òµá¤á¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Î½ðÌ¾¤Ë¤Ï¡¢11·î19Æü13»þ¸½ºß¡¢6Ëü7000¿Í¤¬»¿Æ±¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»¿Æ±¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö»ä¤Ïaespa¤¬¹¥¤¤À¡£¤·¤«¤·¸¶Çú¥é¥¤¥È¤À¤Ê¤ó¤Æ¤Õ¤¶¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÈ¿¾Ê¤·¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤òÇ¯¤Ë°ìÅÙ¤Î³§¤¬³Ú¤·¤àº×Åµ¤Ë½Ð¾ì¤µ¤»¤ë¤Î¤ÏÀäÂÐ¤Ëµö¤»¤Ê¤¤¡×¡ÖÀè¤ÎÀïÁè¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤Ê¤¤È¯¸À¤òÌÌÇò¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤¤¤ë´Ú¹ñ¥¢¥¤¥É¥ë½Ð¤¹¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤ª¤«¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
aespa¤ò¤á¤°¤ëÆüËÜ¤Ç¤ÎÏÀÁè¤Ï¡¢Ãæ¹ñ½Ð¿È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Ë¥ó¥Ë¥ó¤¬2022Ç¯¤Ë¥Õ¥¡¥ó¸þ¤±¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖBubble¡×¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡È¤¤Î¤³±À·¿¥é¥¤¥È¡É¤Î¼Ì¿¿¤¬È¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀïÅö»þ¤Î¹Åç¤ÈÄ¹ºê¤Î¸¶ÇúÅê²¼¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¥¹¥¿¥ó¥É¥é¥ó¥×¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¥é¥¤¥È¤òÇã¤Ã¤¿¤è¡Á¡Á¡¢¤É¤¦¡©¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ÏÅö»þ¤âÂç¤¤ÊÏÀÁè¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆºÆ¤Ó¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢aespa¤Î¹ÈÇò½Ð¾ì¤òÉÔÅ¬ÀÚ¤È¤¹¤ëº¬µò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÏ¢¤ÎÆ°¤¤Ï¡¢¾¯¤·¤º¤Ä´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤â¼è¤ê¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Öaespa¤Î¹ÈÇò²Î¹çÀï¡¢½Ð¾ìÈ¿ÂÐ¡ÄÆüËÜ¤Ç4Æü´Ö4Ëü¿Í¤¬ÀÁ´ê¡×¡Öaespa¡¦¥Ë¥ó¥Ë¥ó¡¢Ãæ¡¦Æü³ëÆ£¤Î¤Ê¤«²áµî¼Ì¿¿ÁûÆ°¤¬ºÆÇ³¡Ä¥Ü¥¤¥³¥Ã¥È±¿Æ°¤Ë¤Þ¤ÇÈ¯Å¸¤·¡È¿¼¹ï¤Ê¾õ¶·¡É¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸«½Ð¤·¤¬ÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌäÂê¤Î¥Ë¥ó¥Ë¥ó¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆNHKÂ¦¤Ï¡¢¤¢¤ëÆüËÜ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¡Ö¤´»ØÅ¦¤Î»ö°Æ¤Ï¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤Ë¤Ï¡¢Åö³º¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¸¶ÇúÈï³²¤ò·Ú»ë¡¢ÙèÙé¤¹¤ë°Õ¿Þ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤ë»ÑÀª¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢½ðÌ¾³èÆ°¤Îµ¬ÌÏ¤¬ÁÛÁü°Ê¾å¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢NHK¤¬À¤ÏÀ¤òµ¤¤Ë¤·¤Æaespa¤Î½Ð¾ì¤òÅÅ·âÅª¤Ë¼è¤ê¾Ã¤¹²ÄÇ½À¤â¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
ÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¤â½êÂ°¤¹¤ëaespa¤Ï¸½ºß¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î³èÆ°¤òËÜ³Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯7·î¤ËÆüËÜ1st¥·¥ó¥°¥ë¡ØHot Mess¡Ù¤òÄÌ¤¸¤ÆÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢Æ±·î¤Ë¤Ï4ÅÔ»Ô9¸ø±é¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡Ö2024 aespa LIVE TOUR - SYNK : PARALLEL LINE - in JAPAN¡×¤Ç·×10Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¡£
º£Ç¯10·î¤«¤é¤Ï4ÅÔ»Ô10¸ø±é¤ÎÆü¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡Ö2025 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE - in JAPAN¡×¤ò³«ºÅÃæ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÍèÇ¯4·î¤Ë¤Ïµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤ÈÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¥°¥ë¡¼¥×½é¤È¤Ê¤ë¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¿Íµ¤¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤¬¡¢¹ÈÇò²Î¹çÀï¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¤Î¹ñÌ±ÅªÈÖÁÈ¤ÎÉñÂæ¤ËÍ½ÄêÄÌ¤êÎ©¤Ä¤Î¤«¤É¤¦¤«¡£µÄÏÀ¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢NHK¤ä½êÂ°»öÌ³½ê¤Îº£¸å¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¡¢¹ñÆâ³°¤Î»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥½¥¦¥ëÆüËÜÈÇÊÔ½¸Éô¡Ë