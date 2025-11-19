

福士蒼汰＆福原遥 Ⓒ2025 映画『楓』製作委員会

福士蒼汰、福原遥がこのほど、都内で行われた映画『楓』（12月19日公開）ジャパンプレミアイベントに出席。舞台挨拶前には、会場に敷かれた“レッドカーペット”ならぬ“楓色”カーペットを歩き、報道陣によるサウンドバイツに応えた。

本作は、27年にわたり愛され続けるスピッツの名曲「楓」を原案に、新たなラブストーリーとして描く映画。双子の兄弟を演じた福士と秘密を抱えている木下亜子を演じた福原。

「楓」がリリースされた１９９８年に生まれた福原は「お話を聞いた時に、運命を感じて、もちろんスピッツさんの楽曲は好きでたくさん聞いていたので、ぜひやらせて頂きたい！って思いました」

当時５歳だった福士も27年の時を経て映画化されることに「大人になって、スピッツさんの曲を題材にした作品に出るのは不思議だなと。いまこうやって、その中の登場人物になって、スピッツさんの偉大さを感じています」

好きな曲はもちろん「楓」。それ以外なら？という問いに福原は「私の名前というので『遥か』が好きです」、福士は「スターゲイザー」を挙げた。