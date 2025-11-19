任天堂とソニーがたどりついた“ゲーム業界の新方程式”…「稼げるゲーム機」スイッチ2とPS5好調の裏で起きていた静かな革命

任天堂とソニーの業績が好調だ。従来、ゲーム機を販売する会社は、利益を犠牲にして最先端技術を盛り込んだハードを広く世間に行き渡らせ、ソフトウェアを売ってその分を取り返すというビジネスモデルだった。



しかし、今は稼ぎ方が変化し、新機種販売フェーズでも高い利益率を維持していることが特徴だ。高収益体質になった背景には何があるのだろうか。

NVIDIAの奇跡の技術が注ぎ込まれたニンテンドースイッチ2

任天堂は2025年度上期の純利益が前年同期間の1.8倍に増加し、2000億円近くに達した。通期の純利益を、期初に予想していた3000億円から3500億円に17％上方修正している。



今年6月に発売したニンテンドースイッチ2が予想を超える勢いで売れており、年間の販売台数計画を1500万台から1900万台に引き上げた。

業績好調の主要因は新機種のヒットがあるが、それは利益を度外視して手ごろな価格で販売しているからこそのものだ。



ニンテンドースイッチ2に使われている半導体チップは、アメリカの急成長企業でAI関連の半導体を開発・研究・販売するNVIDIA社製のプロセッサが搭載されており、同社のCEOであるジェンスン・ファン氏が「技術の奇跡だ」「これまでと全く違う、携帯機史上で最高水準のグラフィックである」と語ったほどの自信作だ。これは従来機種の10倍のグラフィック性能を持つと言われている。



ニンテンドースイッチ2の国内の希望小売価格は税込4万9980円だが、世界最高水準のテクノロジー技術が注ぎ込まれているにもかかわらず、手が届きやすい価格に設定している。



任天堂は新型機を発売する前の2024年度上期の営業利益率が23%、今期が13％である。本業で稼ぐ力を示す営業利益率は10ポイント低下した。しかし、純利益率は前期が21％で、今期は18％だ。3ポイントしか変わっていない。



ここが今期の決算の一番の見どころだ。



純利益を確保できているのは、営業外収益の影響が大きい。任天堂は今期913億円の営業外収益を計上しており、前期のおよそ1.9倍に跳ね上がっている。その大きな割合を占めるのが、「持分法による投資利益」の441億円だ。「持分法による投資利益」はグループ会社が上げた利益のうち、持分比率に応じて受けられる利益を指す。



急増した背景には「株式会社ポケモン」の存在がありそうだ。任天堂はこの会社の議決権を32％保有している。



株式会社ポケモンはポケットモンスター関連商品の販売などを行なっている会社で、2024年10月にリリースし、累計1.5億ダウンロードを記録した「Pokémon Trading Card Game Pocket（ポケポケ）」のプロジェクトに参画している。「ポケポケ」はモバイルゲーム開発のディー・エヌ・エー、トレカのクリーチャーズの3社が共同開発したものだ。

株式会社ポケモンの2024年度の売上高は前期の1.4倍となる4109億円、純利益は12％増の703億円と絶好調だった。2023年度の売上は3000億円に達していなかったが、瞬く間に4000億円を突破したのだ。

3期連続営業赤字という悪夢に苛まれることに

任天堂には苦い思い出がある。2012年11月に発売したWiiUの失敗だ。2012年3月期から3期連続の営業赤字という暗黒期に入ってしまう。



このとき囁かれていたのが、ゲーム機を主軸としたビジネスの衰退だ。新型機の当たり外れが大きいうえ、利益を犠牲にするために失敗した際の打撃も大きくなる。しかも、当時は「パズル＆ドラゴンズ」や「ラブライブ！スクールアイドルフェスティバル」などモバイルゲームが隆盛を極めており、ユーザーもゲーム機とは違うプラットフォームを求めていると見られていた。つまり、ゲーム機ビジネスは時代遅れだと思われていたのだ。



そうしたなかで、任天堂が決断したのがディー・エヌ・エーとの資本業務提携だった。

記者会見で当時の社長だった岩田聡氏は、ゲーム機とスマートフォンのゲーム体験がバッティングしないよう最大の注意を払う旨の発言をしていた。ユーザーの体験価値が下がってしまうからだ。どこまでも消費者目線を尊重した岩田氏らしい考えだ。



大ヒットした「ポケポケ」は、アナログのトレカの質感を残しつつ、バトルではスキマ時間に楽しめるような工夫がなされている。トレカでもゲーム機でも体験できない、スマートフォンに最適化しているのだ。このゲームは、天才ゲームクリエイターと呼ばれた岩田氏の意志を引き継いだかのような設計がなされている点にも注目したい。



任天堂はニンテンドースイッチの成功で、意気消沈ムードを払拭した。しかし、モバイルゲームへの進出という任天堂の経営判断は、およそ10年が経過した今期の業績で見事に結実したというわけだ。

ソニーは新型機発売サイクルの長期化に成功したか？

いっぽうソニーグループにも変化の兆しがある。



11月11日の決算説明会で、CFOの陶琳（たう・りん）氏が後継機の開発について問われ、PlayStation5販売を今後も拡大していきたいとの考えを示した。同機は発売から5年が経過し、6年目に入っている。PlayStation4からPlayStation5が販売されるまでの期間は、日本でおよそ6年ほどだったため、後継機の言及があって良さそうなタイミングだが、今後もPlayStation5でまだ業績を伸ばせる自信があるようだ。



それを裏付けるように、ゲーム事業の今期上期の決算は好調だった。売上高は前年同期間比6%増の2兆497億円、営業利益は同32%増の2683億円だった。



業績をけん引しているのがソフトウェアと、アドオンコンテンツと呼ばれるゲーム内課金や拡張コンテンツだ。売上はおよそ7％増加している。一方、ゲーム機の売上は横ばいだった。



ソニーはこのアドオンコンテンツに早くから注目していた。そして打ち出した戦略が「ライブサービスゲーム」の強化だった。



ライブサービスゲームはリリース後も継続的にアップデートやコンテンツを追加し、ゲーム内課金などでユーザーから中長期的な利益を出すもの。従来の買い切り型とは対極にあるゲームだ。



ヒットタイトルに業績が左右されやすいゲーム会社にとっては夢のような仕組みだが、ヒット作を生み出す難易度は極めて高い。そのため、ソニーは海外のゲームスタジオを次々に買収した。



こうした背景の中で「ヘルダイバー2」という大ヒット作が誕生した。ソニーが買収したスタジオが開発したタイトルではなかったものの、発売から12週間で（PlayStationとPCあわせ）1200万本突破のインパクトは大きかった。ソニーはソフトの販売手数料に加え、アドオンコンテンツで長期的な収益が得られるからだ。



収益の長期化はゲーム機の寿命を長くすることができ、会社は開発期間を十分にとることができる。アドオンコンテンツの販売は利益率が高いため、新型のゲーム機販売による利益率低下ショックを吸収することも可能にする。



長い時間の中で、ゲーム機ビジネスを取り巻く環境が大きく変化したのだ。



ソニーが5000億円超という破格のM&Aを行なったゲームスタジオBungieが、2026年3月を目途に新作のリリースを控えている。さらなる躍進にも期待ができそうだ。

取材・文／不破聡 写真／shutterstock