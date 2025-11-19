楽天・藤平尚真投手（２７）が結婚していたことが１８日、分かった。お相手は同い年の一般女性で今季終了後に婚姻届を提出した。生涯の伴侶を得た右腕が来年３月のＷＢＣ出場を目指す。

楽天・藤平が今季終了後に最愛の伴侶を射止めていた。お相手は知人の紹介で出会った女優・長澤まさみ似の同じ２７歳。明るい性格にひかれ「自分が結果が出なくて野球を辞めようと思った時、野球を辞めても『この人となら幸せな家庭を築いていける』と思った」と覚悟を決めた。最速１５６キロ右腕らしく「幸せにするので結婚してください」と、ド直球でプロポーズした。

交際中から食事の面でもサポートを受けて昨季はセットアッパーとして２０ホールドをマーク。初の日本代表トップチーム選出となった昨秋の「プレミア１２」ではチーム最多６試合で防御率０・００とフル回転。準Ｖに貢献し、侍ジャパン・井端監督からも気迫あふれる投球スタイルを評価され、厚い信頼を得た。

新妻の献身的な支えも力になった。試合で打ち込まれて帰宅した際には「ずっと打たれないピッチャーはいない！ 今が底なら必ず上がる時が来るよ」と前向きな言葉で励まし続けてくれた。

内助の功もあり、今季は自己最多６２登板で２勝２敗、２１ホールド、１２セーブ、防御率２・１１の好成績を収めた。２年連続で選出された侍ジャパンでは韓国代表との強化試合（東京Ｄ）で８回から登板し、１回１安打１失点（自責０）。「去年のプレミア１２では銀メダルだった。やっぱり金メダルがほしいです」と来年３月のＷＢＣ出場と大会２連覇に貢献することを目標に掲げる。

「これから何年間、野球ができるか分かりませんが、野球を仕事にできている幸せをかみ締めて家族のために全力で腕を振っていきたいです」。来季、チームでは守護神を務める見込み。守るべき存在を力に変えて、ブルペンを支えていく。

◆藤平尚真（ふじひら・しょうま）１９９８年９月２１日、千葉県生まれ。２７歳。横浜高では３年夏の甲子園出場。１６年ドラフト１位で楽天入団。２４年から本格的に救援に転向。昨秋のプレミア１２では６試合で０・００。プロ９年で通算１５４登板で１２勝１９敗、４１ホールド、１３セーブ。防御率３・４８。１８５センチ、８５キロ。右投右打。今季年俸４０００万円。既婚。