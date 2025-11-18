トヨタ新型「“5人乗り”ミドルSUV」がスゴイ！ まさかの「70万円値下げ」＆今なら「90万円オトク」！ さらに“10年保証”もあって安心！ 全長4.6mボディで“内外装刷新”した「bZ4X」最安モデルって？

エントリーモデルならではのバランスとコスパが光る！

トヨタが2025年10月9日に発表した一部改良版「bZ4X」は、同社の電動化戦略における重要モデルとして再び注目を集めています。

近年、世界的にEV市場の競争が激しくなる中、国内でも急速充電インフラ拡充に向けた官民の取り組みが加速しており、今回のモデル刷新はそうした動きと歩調を合わせるものといえます。

特に欧州や中国でEVの普及が進んでいる現状を踏まえると、国産メーカーがどのように巻き返しを図るのか、多くのユーザーが関心を寄せているところです。

最新デザインの採用で、シンプルながら洗練された印象に仕上がっている。

bZ4Xは2022年5月の登場以来、トヨタ初の量産EVとして位置づけられてきました。スバルとの共同開発によって生まれた専用プラットフォームは、従来のガソリン車ベースとは異なる設計思想を持ち、発売当初から「電動SUV」としての独自性を打ち出していました。

当初はリース販売に限定されていたものの、2023年以降は一般販売が解禁され、市場での存在感も徐々に高まっています。

2025年10月の一部改良では、ユーザーから要望の多かった航続距離と充電性能の強化が中心となりました。

バッテリー容量は57.7kWhと74.7kWhの2種に拡大され、最長746kmという数値は国産EVとしてトップクラス。

また、150kW急速充電器を使えば約28分で80％まで充電できるようになり、冬場の性能低下を抑えるバッテリープレコンディショニング機能が追加されたのも実用性向上に寄与しています。

走行性能も確実に底上げされました。モーターやインバーターを一体化した最新のeAxleはコンパクト化と高出力化を両立し、0-100km／h加速は最速5.1秒という軽快な仕上がりです。

これにより、市街地だけでなく高速道路での合流や追い越しでも余裕ある走りを実感できるでしょう。

そんなbZ4Xのなかで最も手頃な価格となる「G（FWD）」グレードに注目するとコストパフォーマンスの優れたパッケージが魅力的です。

外観はトヨタ車の新たなデザイン言語であるハンマーヘッドフェイスをまとい、全長4690mmの堂々としたミドルSUVらしいプロポーションを持ちながら、どこか洗練された印象を与えます。

18インチホイールを採用し、リアスポイラーのみ上級モデルと異なる控えめなデザインを採用することで、上質さと落ち着きを兼ね備えた仕上がりです。

室内は水平基調の広がりあるインパネが目を引き、14インチの大型ディスプレイオーディオが標準装備されるなど、操作性と視認性の向上が図られています。

スマートフォン2台分の同時ワイヤレス充電に対応するほか、運転席8ウェイパワーシートや前席シートヒーターも搭載。

エントリーモデルとは思えない充実ぶりで、長距離ドライブでも快適に過ごせる装備内容となっています。

さらに、トヨタセーフティセンスやアドバンストパークなど、安全・運転支援技術も抜かりなく揃えています。

パワートレインはFWD専用の169PSモーターと57.7kWhバッテリーの組み合わせで、しかもバッテリーには新車登録時から10年または20万kmまでの保証付き。WLTCモードの航続距離は544kmを確保しています。

なお、価格（消費税込）は480万円と、一部改良前より約70万円引き下げられました。さらに、現在実施されているCEV補助金が適用されれば実質約390万円となり、EVとしては破格ともいえる競争力を備えています。

今回のbZ4X改良は、トヨタが本格的にEV市場で存在感を示すための大きな一歩であり、国内のEV普及を後押しする要素も数多く盛り込まれています。

とくにGグレードは価格、航続距離、装備のバランスが良く、これからEVを初めて検討する人にとって最も魅力的な選択肢のひとつになるはずです。