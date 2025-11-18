¿·¿Í¾Þ¼õ¾Þ¤Î»³²¼ÈþÌ´Í¤¬ÊÆÇ¯´Ö¥¢¥ï¡¼¥É¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¡È±Ñ¸ì¥¹¥Ô¡¼¥Á¡É¡¡¡ÖÆ¬¿¿¤ÃÇò¤Ç¤·¤¿¡Ä¡×¡¡
17Æü¡¢ÊÆ¥Õ¥í¥ê¥À½£¤Ë¤¢¤ë¥Û¥Æ¥ë¡¢¥¶¡¦¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥«¡¼¥ë¥È¥ó¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤Î¡Ø¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹LPGA¥¢¥ï¡¼¥É¡Ù¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¥ë¡¼¥¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¡Ê¿·¿Í¾Þ¡Ë¤Ëµ±¤¤¤¿»³²¼ÈþÌ´Í¤â½ÐÀÊ¤·¡¢ÃÅ¾å¤ÇÉ½¾´¡£¤½¤·¤Æ±Ñ¸ì¤Ç¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤òÆ²¡¹¤ÈÈäÏª¤·¤¿¡£
¡ÈÁ´¿È¥×¥é¥À¡É¤Ç¹õ¤Î¥É¥ì¥¹¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¼Ô¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¹âµé»þ·×¡¦¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤òº¸¼ê¼ó¤Ë¤Ä¤±¤Æ¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê²ñ¾ì¤ËÅÐ¾ì¡£ÆüËÜ¤È¤Ï¤º¤¤¤Ö¤ó¤È°Û¤Ê¤ë¥¢¥ï¡¼¥É¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢ËÜ¿Í¤ÎÉ½¾ð¤Ï¤«¤Ê¤ê¤³¤ï¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢É½¾´¼°Ãæ¤Ë¡È±Ñ¸ì¡É¤Ç¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡£¡ÖAIG½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡×¡ÊÁ´±Ñ¡Ë¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢¡Ö¥á¥¤¥Ð¥ó¥¯Áª¼ê¸¢¡×¤Ç2¾¡ÌÜ¡£¤½¤·¤ÆÃÝÅÄÎï±û¤éÆüËÜ¿ÍÁª¼êÆ±»Î¤Ç¾å°Ì¤òÁè¤Ã¤¿¿·¿Í¾Þ¤òÂ×´§¤·¤¿¡£ÆüËÜÀª¤È¤·¤Æ¤Ï1990Ç¯¤Î¾®ÎÓ¹ÀÈþ¡¢2024Ç¯¤ÎÀ¾¶¿¿¿±û¤ËÂ³¤¯¡¢»Ë¾å3¿ÍÌÜ¤Î²÷µó¡£¤½¤ó¤Ê±É¤¨¤¢¤ë¾Þ¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤È¤·¤ÆÀè½µ¡¢¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Î°ÍÍê¤¬Íè¤¿¡£±Ñ¸ì¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£¡Ö¶ÛÄ¥¤Î¤Û¤¦¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡Ä¡£¡Ê¥¹¥Ô¡¼¥ÁÆâÍÆ¤ò¡Ë¹Í¤¨¤Æ¤«¤é°ìÆü¤â·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡£Âç¾æÉ×¤«¤Ê¤Ã¤Æ¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡×¡£¤½¤¦ÏÃ¤¹´Ö¤Ë¤â¡È·èÀï¡É¤Î»þ´Ö¤Ï¹ï¡¹¤È¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£¼õ¾Þ¼Ô¤¬½çÈÖ¤ËÉ½¾´¤µ¤ì¤Æ¡¢¤¤¤è¤¤¤è»³²¼¤ÎÈÖ¡£¿ÈÄ¹150¥»¥ó¥Á¤Î¡È¾®¤µ¤Êµð¿Í¡É¤Ë¤Ï±éÂæ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¹â¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ò¸ý¸µ¤Ë²¼¤²¤Æ¡¢¿¼¸ÆµÛ¤·¤ÆÏÃ¤·»Ï¤á¤¿¡£¡ØLadies and Gentlemen. I am truly honored to win this award. I am very happy to stand here today. I am also grateful to have my name included among many wonderful players who have won this award before me. I will keep working hard and try to win many more tournaments. Thank you very much.¡Ù¡Ê¤³¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤¹¡£ËÜÆü¡¢¤³¤Î¾ì¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤³¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤µ¤ì¤¿¿ôÂ¿¤¯¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ä¤ÎÌ¾Á°¤¬Ï¢¤Í¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ÇÍ¥¾¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡Ë2ÅÙ¤Û¤É¥«¥ó¥Ú¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ê¸¾Ï¤ò´Ý¡¹°Åµ¤·¤¿60ÉÃ¤Û¤É¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¡£»Ê²ñ¼Ô¤â¡Ø¥ß¥æ¥¦¤¬¤¤¤Ä¤âÆüËÜ¸ì¤Ç²ñ¸«¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ª¡Ù¤È¾Î¤¨¡¢²ñ¾ì¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¿·¿Í¾Þ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¼Ô¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¡ÊÇ¯´ÖºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¡Ë¸õÊä¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢¹ç·×3ÅÙÅÐÃÅ¡£ÉñÂæ¤ò²¼¤ê¤Æ¡¢¡ÖÆ¬¿¿¤ÃÇò¤Ç¤·¤¿¡Ä¡×¤È³«¸ý°ìÈÖ¡£¤ä¤Ã¤ÈÉ½¾ð¤ò´Ë¤á¤¿¡£¡ÊÊ¸¡¦³Þ°æ¤¢¤«¤ê¡Ë
