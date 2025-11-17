この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

【脂肪肝の人必見】背骨を動かし、脂肪を代謝する方法！と題した最新動画で、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が、脂肪肝に悩む視聴者からの質問に回答。脂肪肝改善のための食事法と、血流や代謝を促進する“背骨エクササイズ”の重要性について熱く語った。



片岡氏は「脂肪肝になってしまったのか、数値がすごい悪くなってしまって」という相談に、「まずは、やっぱりお食事を気をつけていただきたい」とコメント。特に「脂肪分、炒め物や揚げ物は避け、植物油脂も取り過ぎないよう注意してください」と、食生活の見直しを強調した。推奨するのは和食中心のメニュー。「焼き魚定食や鍋、雑炊など、油をあまり使わない調理法で野菜もたくさん摂れるのでバランスが取れる」と実践的なアドバイスを披露している。



さらに「やっぱり運動ですね」と背骨を動かすオリジナル・エクササイズを提案。「肝臓は“物言わぬ臓器”と言われ、症状が出ている時はすでに大変な状態。なので、背骨をしっかり動かして血流と代謝を上げてほしい」と独自の見解を示す。実際のやり方については「立った状態から胸を思いっきり前に動かして、それから背中を丸めるように後ろに倒す。この動きを呼吸に合わせて10回ほど繰り返してください」と分かりやすくレクチャー。背骨がアコーディオンのように伸びるイメージ、肩甲骨を同時に動かすのもポイントだと強調した。



片岡氏は「脂肪肝の数値が実際にすごく改善したよっていう方、よくいらっしゃいますので、ぜひ継続してください」と実績に裏打ちされた自信ものぞかせた。動画の最後には、「お医者様のチェックも受けつつ、動きと数値の変化を楽しんで」とアドバイス。「脂肪って結局蓄積されてしまったら代謝されればいいだけ。背骨を動かせば体が変わることが分かるので楽しくなる」と前向きなエールも贈った。



動画のエンディングでは「続けてみようと思います」という参加者の声にも「ぜひ続けてみてください！」と温かく応じ、動画を締めくくった。