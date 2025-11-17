家電量販大手のビックカメラは、本店を含む東京・池袋の３店舗を改装してオープンした。

商品知識が豊富な販売員を集中的に配置し、ゲーム用パソコンや美容家電など商品を体験できる売り場を拡大した。創業の地である池袋では、家電量販店の競争が激化しており、集客を強化する。

３店舗は「池袋本店」、「池袋カメラ・パソコン館」、「池袋西口店」で、６月から営業を続けながら売り場の配置を変えた。

２０２６年２月まで、商品知識などについての社内試験に合格した販売員を計３４人配置し、接客を強化する。本店では、ゲーム・おもちゃ売り場にキャラクターグッズのコーナーを新設するなど、若い女性の来店を増やす工夫を凝らした。カメラ・パソコン館では、カメラに興味を持つ若年層が増えていることから、被写体を用意するなど試し撮りがしやすい売り場を設けた。

池袋では、ヤマダデンキが９月に「ＬＡＢＩ池袋本店」を旗艦店として新装開店し、ヨドバシカメラも出店を予定している。ビックカメラ池袋本店の横井孝典店長は１４日の内覧会で、「競合の出店なども想定して改装した。売り上げを部門ごとに検証し、店舗をさらに最適化していく」と意気込みを語った。

ＪＲ山手線池袋駅のホームの駅名標は、３店舗の改装に合わせて「池袋（ビックカメラ前）」に変更された。発車メロディーは昨年３月から「ビックカメラのテーマソング」になっている。