ファミマ「カービィ」コラボ第2弾 11/18開始！ ドット柄ファミチキ袋や限定お菓子に加え、対象商品購入で『カービィのエアライダー』クリアファイルもらえる

ファミマ「カービィ」フェス第2弾！ ドット柄ファミチキ袋に、『エアライダー』クリアファイル、限定お菓子も登場

ファミリーマートで開催中の「カービィたちの超まんぞくフェス」が、さらに盛り上がります！

2025年11月18日（火）から、キャンペーン第2弾として新商品や新企画がスタートします。

第2弾では、クラシックなドットデザイン柄のカービィが描かれた「ファミチキ袋」（全2種）と「中華まん袋」（全3種）が数量限定で登場！

さらに、カービィをイメージしたお菓子など計4種類が発売されます。

まんまるピンクのパフ入り「クランキー苺」（税込275円）や、さくらんぼ味の「カービィアメ」（税込213円）など、見た目もかわいいラインナップです。

また、グッズ企画も見逃せません！

11月18日（火）AM10時からは、対象商品2品購入で『カービィのエアライダー』デザインの「オリジナルA4 クリアファイル」が1個もらえます。

続く第3弾（11月25日〜）では「オリジナル豆皿」も登場予定です。

（以下、プレスリリースより）

ファミマでこころもおなかも満たしちゃおう！「カービィたちの超まんぞくフェス」第2弾 お菓子や、ファミチキの袋がカービィになって11月18日(火)から登場

~『カービィのエアライダー』デザインのクリアファイルやかわいいお皿も手に入るチャンス~

株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：細見研介）は、任天堂株式会社のゲームシリーズ「星のカービィ」とのコラボレーションキャンペーン「カービィたちの超まんぞくフェス」を2025年11月11日（火）から、全国のファミリーマート約16,400店舗にて実施しております。

本キャンペーンでは、同年11月18日（火）から、第2弾コラボ商品を発売いたします。

■ファミマ「カービィたちの超まんぞくフェス」第2弾

クラシックなドットデザイン柄のカービィの「ファミチキ袋」や「中華まん袋」が登場。

さらに、カービィをイメージしたお菓子やカップスープなど計4種類を発売

2025年11月18日（火）からスタートする第2弾キャンペーンでは、「星のカービィ」がクラシックなドットデザインで描かれた、「ファミチキ袋」や「中華まん袋」が数量限定で登場します。

さらに、カービィをイメージしたお菓子やカップスープなど計４種類が新登場。対象のお菓子などをお買い上げのお客さまにはオリジナルグッズがもらえる企画も実施いたします。

引き続き、カービィたちと一緒に、ここでしか味わえない“超まんぞく”なフェス気分をお楽しみください。

【キャンペーン詳細はこちら】

https://www.family.co.jp/campaign/spot/2511_kirby_cp.html

■「星のカービィ」オリジナルデザインのファミチキ袋や中華まん袋が登場！

キャンペーン期間中、クラシックなドットデザインの「星のカービィ」が描かれた、オリジナルデザインのファミチキ袋（全2種）と中華まん袋（全3種）が数量限定で登場します。

＜ファミチキ袋＞

＜中華まん袋＞

【展開開始日】2025年11月18日（火）

【実施地域】全国

※店舗によって開始日は異なります。

※袋のデザインをお選びいただくことはできません。

※数量限定のため、各店舗なくなり次第終了となります。

※店舗によって取り扱いのない場合がございます。

■カービィをイメージした数量限定のオリジナルお菓子が登場！

【商品詳細】

【商品名】クランキー苺 星のカービィコラボ

【価格】255円(税込275円)

【発売日】2025年11月18日（火）

【発売地域】全国

【内容】カービィをイメージした、まんまるピンクのパフ入り苺チョコです。サクサク食感をお楽しみください！※数量限定

【商品名】カービィアメ（デザイン3種）

【価格】198円(税込213円)

【発売日】2025年11月18日（火）

【発売地域】全国

【内容】カービィをイメージした、まんまるピンクのさくらんぼ味の飴です。パッケージは3種類で、中の袋にもシークレットデザインが隠れているかも！

※数量限定

※画像はイメージです。

※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税8％にて表示しております。

※店舗によって取り扱いのない場合がございます。

■『カービィのエアライダー』デザインのクリアファイルやオリジナル豆皿がもらえる！

ファミペイでオリジナルグッズも当たる！

期間中、対象商品を2品ご購入ごとに、キャンペーンオリジナルグッズがいずれか1個もらえます。

第一弾の「オリジナルスプーン」に続き、第2弾は『カービィのエアライダー』デザインの「オリジナルA4 クリアファイル」、第３弾はカービィとワドルディがデザインされた「オリジナル豆皿」が登場します。

キャンペーン期間：2025年11月11日（火）AM10:00〜12月1日（月）まで

※景品が無くなり次第終了

第2弾：2025年11月18日（火）AM10:00~

『カービィのエアライダー』デザイン オリジナルA4 クリアファイル

第3弾：2025年11月25日（火）AM10:00~

オリジナル豆皿

ファミペイスタンプ企画

期間中、「ファミペイ」を提示して、対象商品を購入すると、1商品につきスタンプが1個たまります。

ためたスタンプ数に応じてお好みのコースにご応募いただくと抽選でキャンペーン限定グッズなどが、合計450名さまに当たります。

【実施期間】

・キャンペーン期間：2025年11月11日（火）〜12月1日（月）まで

・応募期間 ：2025年11月11日（火）〜12月5日（金）まで

◎スタンプ1個

ファミマポイント 500円相当：200名さま

◎スタンプ2個

星のカービィ ALL STAR COLLECTION カービィ（M）まんぷく：30名さま

（カービィのラッピング×エコバッグLでお届け）

【対象商品】

こちらのショーカードがついた商品が対象商品です。

★こちらも同時開催中★

■『カービィのエアライダー』のダウンロードカードを購入すると、抽選で100名さまにヘッドセットが当たるキャンペーンを開催！

期間中、『カービィのエアライダー』のダウンロードカードを購入し、特設サイトで応募すると、抽選で100名さまに「有線ヘッドセットfor Nintendo Switch - 星のカービィ フェイス」がが当たります。

【キャンペーン詳細はこちら】

https://vdpro.jp/fm.nintendo16/

【実施期間】

・キャンペーン期間：2025年11月11日（火）〜2025年12月1日（月）

・応募期限：2025年12月5日（金）まで

【対象商品】

・Nintendo Switch2 ダウンロードカード『カービィのエアライダー』：7,255円（税込7,980円）

【景品詳細】

・有線ヘッドセットfor Nintendo Switch - 星のカービィ フェイス

■ファミマオンラインで『Nintendo Switch2』『カービィのエアライダー』の抽選結果も発表予定！

ファミマオンラインでは『カービィのエアライダー』ソフトや「Nintendo Switch2」本体とのセットの抽選結果が11月19日（火）に発表されます※。

※抽選予約期間：2025年11月11日（火）10:00〜2025年11月17日（月）23:59まで

詳細は、11月11日（火）10時（予定）に掲載される、ファミマオンライン内ページ（https://famima-online.family.co.jp/?utm_id=OM&utm_source=newsrelease&utm_medium=display&utm_campaign=251111ns2sw）をご確認ください。

■『Nintendo Store』アプリGPSチェックインで、ファミリーマート限定のオリジナル壁紙がもらえる！

任天堂が提供するスマートフォン向けアプリ『Nintendo Store』で、キャンペーン期間中にファミリーマートの店頭で「GPSチェックイン」を行うと、限定デザインの「カービィ」の壁紙をプレゼントします。

【『Nintendo Store』でのGPSチェックインについて】

https://support.nintendo.com/jp/app/nintendostore_app/gps_checkin/index.html

ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。

＜参考情報＞

星のカービィについて

株式会社ハル研究所と任天堂株式会社が開発し、任天堂株式会社が発売するゲームシリーズです。

星のカービィの最新情報についてはこちらのページをご覧ください。

星のカービィポータル：https://www.kirby.jp

※『カービィのエアライダー』のパッケージや景品を含む場合は、下記のクレジットを表記してください。

© Nintendo / SORA © Nintendo / HAL Laboratory, Inc.