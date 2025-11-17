海帆<3133.T>がストップ安の５４６円に売られている。前週末１４日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想を未定に修正したことが嫌気されている。ネパール水力発電事業に関して、完全撤退も視野に入れた事業の停止（再検討）をすることを決定。今後の進捗が不透明なことから、現段階では業績予想の合理的な算定が困難であるためとしている。



また、同時に発表した９月中間期決算が、売上高１６億１５００万円（前年同期比２２．０％増）となった一方、営業損益が５億７０００万円の赤字（前年同期１億９９００万円の赤字）、最終損益が４０億１４００万円の赤字（同２億４６００万円の赤字）となり、赤字幅が拡大して着地したことも嫌気されている。再生可能エネルギー事業の伸長やメディカル事業における２４年８月に行ったＭ＆Ａ効果などで売上高は増収となったものの、Ｋａｉｈａｎ ＭｅｄｉｃａｌやＮＥＰＡＬ ＨＹＤＲＯ ＰＯＷＥＲ ＨＯＬＤＩＮＧＳにおける減損損失を計上したことなどが響いた。



出所：MINKABU PRESS