¡Ú¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¡Û¥¸¥ç¥Ã¥ー¥«¥á¥é¤Ë¸«¤¿¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¡¦¸Íºê·½ÂÀ¤Î¥Ö¥ì¤Ê¤¤±ÇÁü¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó´¶Ã²¡Ö¥Ù¥ê¥Ù¥ê¥¸¥ç¥Ã¥ー¡×
Âè50²ó¤Ï16Æü¡¢µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤¬À©ÇÆ¡£2ºÐ»þ¤Î¥Ûー¥×¥Õ¥ëS¡¢3ºÐ»þ¤ÎÍÇÏµÇ°¤ËÂ³¤¯3Ç¯Ï¢Â³¡¢3¸ÄÌÜ¤ÎGI¥¿¥¤¥È¥ë¤òÄÏ¤ó¤À¡£
°È¾å¤Î¸Íºê·½ÂÀµ³¼ê¤Ï¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¼ó°Ì¤òÃ¥´Ô¡£ºÇ½ª¥ìー¥¹¤Ç¾¡Íø¤·¤¿C.¥ë¥áー¥ëµ³¼ê¤È119¾¡¤ÇÊÂ¤Ó¡Ê2Ãåº¹¤Ç¸Íºêµ³¼ê¤¬¼ó°Ì¡Ë¡¢Íä¤òÉñÂæ¤ËßõÎõ¤Ê¥êー¥Ç¥£¥ó¥°Áè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¢£¥¸¥ç¥Ã¥ー¥«¥á¥é¤ËÈ¿¶Á¡ÖÉðËÊÂ¤ß¤Ë¤¤ì¤¤¡×
¥ìー¥¹¸å¡¢JRA¤Î¸ø¼°YouTube¤Ï¹±Îã¤Î¥¸¥ç¥Ã¥ー¥«¥á¥é¤ò¸ø³«¡£¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤Ëµ³¾è¤Î¸Íºêµ³¼ê¤¬¸«¤»¤¿¡ÖÍ¥¤·¤µ¡×¤Ë¿¨¤ì¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
±ÇÁü¤Ï¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤Ë¸Íºêµ³¼ê¤¬Í¥¤·¤¯À¼¤ò³Ý¤±¤ë¥²ー¥ÈÆâ¤ÎÌÏÍÍ¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤Ï¤Û¤Ü¸ß³Ñ¤ÎÈ¯ÇÏ¤ò·è¤áÃæÃÄÂÔµ¡¡£¤½¤Î¸å¡¢Æ»Ãæ¤ÎÁ´¤¯¥Ö¥ì¤Ê¤¤±ÇÁü¤Ë¡ÖÉðËÊÂ¤ß¤Ë¤¤ì¤¤¤Ê¾è¤êÊý¡×¡Ö¥Ù¥ê¥Ù¥ê¸«¤ä¤¹¤¤¡×¤ÈÉðËµ³¼ê¤Î¥¸¥ç¥Ã¥ー¥«¥á¥é¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¯¡¢¸Íºêµ³¼ê¤ÎÅö¤¿¤ê¤Î½À¤é¤«¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
Ä¾Àþ¡¢³°¤Ø»ý¤Á½Ð¤¹¤ÈÀè¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿¥Ñ¥é¥Ç¥£¥ìー¥Ì¤òÊÂ¤Ö´Ö¤â¤Ê¤¯¸ò¤ï¤·µî¤ë¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¡£¡Ö¼þ¤ê¤âÁö¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¡Ö¸÷¤ÎÃæ¤ØÆÍ¤È´¤±¤Æ¤¤¤¯¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¡×¤È½©À²¤ì¤ÎÍä¤òÀÚ¤êÎö¤¯½÷²¦¤ÎÁö¤ê¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¥´ー¥ë¸å¡¢2Ãå¥Ñ¥é¥Ç¥£¥ìー¥Ì¤Ëµ³¾è¤Î´äÅÄË¾Íèµ³¼ê¤ÈÇÏ¾å¤Ç¥¿¥Ã¥Á¤ò¸ò¤ï¤¹¥·ー¥ó¤¬±Æ¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¡×¤ÈÊÖ¤¹¸Íºêµ³¼ê¡£°ú¤¾å¤²»þ¤Ë¤Ï¡¢¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤ËÂÐ¤·¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¡×¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¡Ö¤è¤·¤è¤·¡¢´èÄ¥¤Ã¤¿¡×¤È°¦ÇÏ¤òÏ«¤¦À¼¤¬½¦¤ï¤ì¡¢¡ÖÀ¼¤¬Í¥¤·¤¹¤®¤Æµã¤¤½¤¦¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÍ¥¤·¤¤¸ýÄ´¤Ç¹¥¤¡×¤È¥ìー¥¹¸å¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤À¤è¤¦¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤Î¸µ¼çÀï¤Ç¤¢¤ë¥ë¥áー¥ëµ³¼ê¤«¤é¡Ö¥¦¥§¥ë¡¦¥Éー¥ó¡¢¥±¥¤¥¿¡ª¡Ê¤è¤¯¤ä¤Ã¤¿¡¢·½ÂÀ¡Ë¡×¤È½ËÊ¡¤µ¤ì¤ë¤ÈÒôÓÍ¤Ë¡Ö¥»¥ó¥¥åー¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¸Íºê·½ÂÀ¡£¥ìー¥¹¸å¤Î¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ç¤Ï¤ª·è¤Þ¤ê¤Î¡Ö¥Ù¥ê¥Ù¥ê¥Ûー¥¹¡ª¡×¤Î¥µー¥Ó¥¹¤âÈô¤Ó½Ð¤·¡¢¥¦¥£¥Êー¥º¥µー¥¯¥ë¤Ï´¿´î¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¥Þ¥¤¥ëCS¤Ï¸½»þÅÀ¤Çµ³¾èÇÏ¤ÏÌ¤Äê¤À¤¬¡¢2½µ´Ö¸å¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥óC¤Ç¤Ï¡È¸µÁÄ¡¦¥Ù¥ê¥Ù¥ê¥Ûー¥¹¡É¤Î¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë¤Ëµ³¾èÍ½Äê¤Î¸Íºêµ³¼ê¡£¿ë¤Ë¼«¿È¤â¡Ö¥Ù¥ê¥Ù¥ê¥¸¥ç¥Ã¥ー¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸À¤ï¤·¤á¤¿Ì¾¼ê¤Î¼ê¹Ë»«¤¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£