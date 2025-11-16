µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡È¤¢¤Î»Ò¡É¤È¥µ¥¦¥Ê¥°¥Ã¥ºÄÌ¿® ËÌÌîÎÜ²Ú¡ÚÀ°¤¨¡ª ÎÙ¤Î¥µ¥¦¥Ê¥¬¡¼¥ë¡Û
Æ´¤ì¤Î¤¢¤Î»Ò¤È¥µ¥¦¥Ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡Ä¤½¤ó¤ÊÌÑÁÛ¤ò¥«¥¿¥Á¤Ë¤¹¤ë¥µ¥¦¥Ê¥°¥é¥Ó¥¢Ï¢ºÜ¡£º£²Æ¤ËÊü±Ç¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¤Ç¤ÏÃÏ¾åÇÈÏ¢¥É¥é½é¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë25ºÐ¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¢£¥µ¥¦¥Ê¤ÏÍ§Ã£¤È½÷»Ò²ñµ¤Ê¬¤Ç¹Ô¤¯¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡ª
º£²ó¡¢ÀõÁð¤Ë¤¢¤ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥µ¥¦¥Ê¡ÖSUANALAND ASAKUSA¡×¤Ç¥µ¥¦¥ÊÂÎ¸³¡õ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ª ¤½¤Î¤ªÁê¼ê¤ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø¥°¥é¤Ñ¤é¤Ã¡ª¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤ÎºÍÇ½¤ò³«²Ö¤µ¤»¤¿¸µSKB48¤ÎËÌÌîÎÜ²Ú¤Á¤ã¤ó¡£¼Â¤Ï¥µ¥¦¥Ê¤Ë¤Ò¤È¤ê¤ÇÆþ¤ë¤Î¤Ï¶ì¼ê¡©
¡Ö¥µ¥¦¥Ê¡¢·ù¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É½ë¤¤¤È¤³¤í¤¬¶ì¼ê¤Ç¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢Í§Ã£¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡ª ¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡© ¥µ¥¦¥Ê¤Ë¹Ô¤¯¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â½÷»Ò²ñ¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×
½ë¤¬¤ê¤æ¤¨Î®¹Ô¤ê¤ÎÄã²¹¥µ¥¦¥Ê¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤È´äÈ×Íá¤È¤«¤Ï¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¸¥ï¥¸¥ï¤¢¤Ã¤¿¤Þ¤ë¤Î¤Ï¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤Ã¤ÆÄã²¹¥µ¥¦¥Ê¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏÃÇÁ³¥½¥Ã¥Á¡ª Á¬Åò¤ò³Ú¤·¤à´¶³Ð¤Ç¥µ¥¦¥Ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¡×
¥µ¥¦¥Ê¤ËÆþ¤ë¤È¤¤Î¥Þ¥¤¥ë¡¼¥ë¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
¡Ö¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡ª ¤ªÉ÷Ï¤¤â¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤êÆþ¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢¥µ¥¦¥Ê¤ò·ù¤¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¼«Í³¤Ç²Ä°¦¤é¤·¤¤ÎÜ²Ú¤Á¤ã¤ó¡£¤³¤ì¤«¤é¤Þ¤¹¤Þ¤¹½÷Í¥¤È¤·¤Æ±©¤Ð¤¿¤³¤¦¤È¤¹¤ë»Ñ¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡ª
ËÌÌîÎÜ²Ú¡Ê¤¤¿¤Î¤ë¤«¡Ë¡¿1999Ç¯5·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢´ôÉì¸©½Ð¿È¡£2024Ç¯¤ËSKE48¤òÂ´¶È¡£º£Ç¯7·î¤Ë¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¥°¥é¤Ñ¤é¤Ã¡ª¡Ù¤Ë¤Æ¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢½÷Í¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¡£
X:@official_ruka25
Instagram:@rukakitano0525
¡ãº£²ó»ÈÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ï¥³¥ì¡ª¡ä
¤´¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹
¡Ö¥Ï¥¤¥«¥éÁ¬Åò ¥Ý¡¼¥ÁÉÕ¤¥á¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥°¡×¡Ê3850±ß¡Ë
¡Ö¤È¤È¤Î¤¤¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥¿¥ª¥ë¡×¡Ê990±ß¡Ë
¤É¤Á¤é¤â¡ÖÌµ¸ý¤Ç¥·¥ã¥¤¤Ê¥´¥ê¥é¤Î¤Þ¤â¤ë¤µ¤ó¡×¤ò¤¢¤·¤é¤Ä¤¿²Ä°¦¤é¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
¢£SUANALAND ASAKUSA
ÀõÁð¤È¤¤¤¦ÅÔÆâ¤Î¿¿¤óÃæ¤Ç¿Å¥¹¥È¡¼¥ÖÉÕ¤¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê¥µ¥¦¥Ê¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£ºÇÂç15Ì¾¤Þ¤ÇÂß¤·ÀÚ¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡ª
½»½ê¡¿ÅìµþÅÔÂæÅì¶èÀõÁð1ÃúÌÜ34-2
¥µ¥¤¥È¡§https://lit.link/saunalandasakusa
