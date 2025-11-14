宮迫博之、動画公開停止を報告「意図しない誤解やご不安の声を多く頂きました」【全文】
タレントの宮迫博之が14日、自身のXを更新。同日配信された「裏迫ですッ！」の動画を公開停止したと明かした。
【画像】宮迫博之「閉店することになりました」と報告
Xでは「本日公開された「裏迫ですッ！」の動画において、スタッフの説明不足・配慮不足により、意図しない誤解やご不安の声を多く頂きました。これを受けて、該当動画の公開を停止させていただきました。スタッフの配慮不足により、ご不快な思いをさせてしまった皆さまには深くお詫びいたします」と伝えられている。
■報告全文
【動画公開停止のお知らせとお詫び】
本日公開された「裏迫ですッ！」の動画において、スタッフの説明不足・配慮不足により、意図しない誤解やご不安の声を多く頂きました。
これを受けて、該当動画の公開を停止させていただきました。
スタッフの配慮不足により、ご不快な思いをさせてしまった皆さまには深くお詫びいたします。
今後はより一層注意して運営してまいりますので、これからも「宮迫ですッ！」をよろしくお願いいたします。
「宮迫ですッ！」スタッフ一同
