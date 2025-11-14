紗栄子「すっごい人気！」“ストック買い”する大好きなスイーツを紹介

紗栄子さんが、自身のYouTubeチャンネルに『紗栄子がリアルに使ってる【秋のおすすめアイテム】』という動画を投稿。その中で、紗栄子さんが「大好き」と紹介してくれた“チーズケーキ”をご紹介します♪

動画内で、紗栄子さんがお気に入りのケーキとして紹介してくれたのはこちら！

◼︎バスクチーズケーキ

BLANCA / バスクチーズケーキ 税込5,400円（公式サイトより）

職人がひとつひとつ焼きあげるバスクチーズケーキ。

カラメルのようなほろ苦さと、チーズの濃厚な甘さがとろけあって、“焦げ”の風味も楽しむことができるんだそう♪

紗栄子さんは、いつもは定番フレーバーを食べているとのことですが、今回の動画では、季節限定の“和栗のバスクチーズケーキ”（税込6,600円）が用意されていました！

◼︎紗栄子さんはストック買い！

紗栄子さんは「ECでしか買えないんだけど、ここ最近、麻布台ヒルズでPOP UP出してて、すっごい人気！」とコメント。

そして、「私はここのチーズケーキをよくネットで注文して」「冷蔵庫に1個入れて、冷凍庫にもう1個ストック入れといて」「ちょこちょこ切って、夜ワインと一緒に食べるみたいな。それがすごい幸せな夜の過ごし方」と教えてくれました♪

※麻布台ヒルズのPOP UP終了時期は未定

■動画もチェック

動画では、このほかにも、紗栄子さんが秋の愛用品を紹介！ぜひチェックしてみてくださいね。