¥Ô¥Î¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¡£¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÇÇö¤¯¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¡¢°ì¸ý¥µ¥¤¥º¤Î¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡£Îä¤¿¤¤¤Î¤Ë¥Û¥Ã¥³¥ê¤¹¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ç¡¢º£¤ß¤¿¤¤¤Ë´¨¤¤µ¨Àá¤Ç¤â¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¥Ô¥Î¤¬¹¥¤¤Êµ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¤¼¤Ò¤È¤âÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
11·î14Æü¡Á16Æü¤Î3Æü´Ö¤Ë¤Ï¡¢ZeroBase½ÂÃ«¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡Ö¥é¥Ã¥¡¼¥Ô¥Î¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤À¡£
ÀÖ¤¤ÇØ·Ê¤ËÇò¤¤¿å¶Ì¡£¥Ô¥Î¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î´ÇÈÄ¤Ë¤Ï¡¢¥Ô¥ÎÆ¬¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬3ÂÎÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¡Ö¥é¥Ã¥¡¼¥Ô¥Î¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡£
13Æü¡¢¥á¥Ç¥£¥¢ÆâÍ÷²ñ¤ËÀøÆþ¤·¤¿¡£
¤³¤³¤Ï¡¢²¿¤Î¤¿¤á¤Î¾ì½ê¡©
²ñ¾ì¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¤Þ¤º¤Ï2³¬¤Ø°ÆÆâ¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤³¤Ç½Ð·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡¢°§»¢Âå¤ï¤ê¤È¤Ð¤«¤ê¤Ëµ¤Á°¤è¤¯¥Ô¥Î¡Ê6¸ÄÆþ¤ê¡Ë¤ò1È¢ÅÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¥Õ¥í¥¢¤Ë¤Ï°û¿©¥¹¥Ú¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤âÎÉ¤¤¤È¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢±óÎ¸¤Ê¤¯¤¤¤¿¤À¤¯¡£
......¤ï¤±¤À¤¬¡¢ÊÌ¤Ë¤³¤Î¡Ö¥é¥Ã¥¡¼¥Ô¥Î¥»¥ó¥¿¡¼¡×¡¢Ìã¤Ã¤¿¥Ô¥Î¤ò¿©¤Ù¤ë¤¿¤á¤À¤±¤Î¾ì½ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤³¤Î¾ì½ê¤Ï¡¢¿¹±ÊÆý¶È¤¬25Ç¯11·î13Æü¡Á26Ç¯3·î27Æü¤Î´ü´Ö¤Ë¡Ö¥Ô¥Î¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬ÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡Ö¥Ô¥Î¥Î¤¯¤¸¡×¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤ÈµÇ°¤·¤Æ¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ô¥Î¥Î¤¯¤¸¡×¤È¤Ï¡¢¥Ô¥Î¤ÎÈ¢¤ÎÄì¤Ë°õ»ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëQR¥³¡¼¥É¤òÆÉ¤ß¼è¤ë¤³¤È¤Ç±þÊç¤Ç¤¤ë¤¯¤¸¡£»²²Ã¤¹¤ë¤È¡¢¥Ô¥ÎÆ¬¤Î¡Ö¥Ô¥Î¥¥ã¥é¡×¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¡¢¤½¤ì¤ò»È¤Ã¤Æ´ü´ÖÃæ¤ÎËè½µ¶âÍËÆü¤Î¸á¸å6»þ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÃêÁª¤Ë¿½¤·¹þ¤á¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£
¸«»öÅö¤¿¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÃêÁª¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¡Ö¥Ô¥Î¥¥ã¥é¡×¤¬¥°¥Ã¥º¤ËàÅ¾À¸á¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤Î¥Ô¥Î¥¥ã¥é¡¢¤Ï500ËüÄÌ¤ê°Ê¾å¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤«¤é¥é¥ó¥À¥à¤ËÀ¸À®¤µ¤ì¤ë¡¢à¼«Ê¬¤À¤±á¤Î¥¥ã¥é¡£
¡Ö¥é¥Ã¥¡¼¥Ô¥Î¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥Ô¥Î¥¥ã¥é¤òºî¤ê¡¢ÃêÁª¤Ë»²²Ã¤·......¤È¤¤¤¦°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤ò¡¢¥ê¥¢¥ë¤ËÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤Ê¤Î¤À¡£
¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥Ô¥Î¥¥ã¥é¡¢¸½¼ÂÀ¤³¦¤ËÇúÃÂ
¥Õ¥í¥¢¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥Ô¥Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¥³¡¼¥Ê¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢´é¡¦Æ¬¡¦Æ¹ÂÎ¡¦¥Ô¥Ã¥¯¤Î4¼ïÎà¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤ò¼«Í³¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤Æ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ô¥Î¥¥ã¥é¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥Ñ¡¼¥Ä¤òÁª¤ó¤Ç...¹çÂÎ¡ª
¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥Ô¥Î¥¥ã¥é¤òºî¤Ã¤¿¤é¡¢¼¡¤Ï¤ªÎÙ¤Î¡Ö¥Ô¥Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥¹¥¥ã¥ó¥³¡¼¥Ê¡¼¡×¤Ø¡£
¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¥¹¥¥ã¥ó¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢QR¥³¡¼¥É¤òÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤ÎQR¥³¡¼¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢1³¬¤Ë¤¢¤ë¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ç¤ÎÃêÁª¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
µ¼Ô¤â¤µ¤Ã¤½¤¯Ä©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¡£
ÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ë¥Ô¥Î¥°¥Ã¥º¡¢¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë
ÃêÁª¤Î·ë²Ì¡¢¸«»ö¤ËÅö¤¿¤ê¡ª¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Î¥Ô¥ÎÊÁ¥Ý¡¼¥Á¤¬Ìã¤¨¤¿¡£Ä¶¥é¥Ã¥¡¼¡ª
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤ä¤ë¡Ö¥Ô¥Î¥Î¤¯¤¸¡×¤Ç¤ÏÃêÁª¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¥Ô¥Î¥¥ã¥é¤Ï¥°¥Ã¥º¤ËÅ¾À¸¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¥é¥Ã¥¡¼¥Ô¥Î¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤Çºî¤Ã¤¿¥Ô¥Î¥¥ã¥é¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ï¡¢¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£²È¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ëµ¢¤Ã¤Æ£Ï£Ë¤À¡£
¡Ö¥é¥Ã¥¡¼¥Ô¥Î¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤Ç¤Î¥°¥Ã¥º¥²¥Ã¥È¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
1³¬¥Õ¥í¥¢¤Ë¤Ï¡Ö¥Ç¥«¥Ô¥Î¥ë¡¼¥ì¥Ã¥È¡×¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤Á¤é¤Ï¼«Ê¬¤ÇµðÂç¥ë¡¼¥ì¥Ã¥È¤ò²ó¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤¿¤ê¡×¤¬½Ð¤ì¤Ð¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤¬Ìã¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
³ÎÎ¨¤Ï5Ê¬5Ê¬¤À¤¬¡¢¥Î¥ê¤Ë¥Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ¼Ô¤Ï¤³¤Á¤é¤Ë¤âÄ©Àï¤·¡Ö¤¢¤¿¤ê¡×¡ª¡¡¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤ò¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤¿¡£¤ä¤Ã¤¿¤Í¡ª
¥Ý¡¼¥Á¤ä¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö¥Ô¥Î¼é¸î¿À¡×¤ä¡Ö¥Ô¥Î¤±¤ó¶Ì¡×¤Ê¤É¡¢ÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Ï¡¢¤É¤ì¤âÌ¥ÎÏÅª¡£
»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡Ö¥é¥Ã¥¡¼¥Ô¥Î¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤Ï14ÆüÍ¼»þÅÀ¤ÇÁ´»þ´ÖÂÓ¤ÎÍ½Ìó¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤è¤¦¤À¡£
¥°¥Ã¥º¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤¿¤¤¥Ô¥Î¹¥¤¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥Ô¥Î¥Î¤¯¤¸¡×¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¥Ô¥Î¥¥ã¥é¤Ï1¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Ä¤6ÂÎ¤Þ¤ÇÀ¸À®²ÄÇ½¡£ÃêÁª¤Ë¤Ï¡¢¥Ô¥Î¥¥ã¥é¤¬¤¤¤ë¸Â¤ê´ü´ÖÃæ²¿ÅÙ¤âÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£