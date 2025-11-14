11月11日、元AKB48の篠田麻里子が、ABEMAで配信されたバラエティ番組『誰カブキ』に出演し、“恋愛観”を語る場面があった。2024年に交際宣言した“お相手”との今後が注目されている。

お笑いコンビ「さらば青春の光」がMCを務める同番組は、全身、歌舞伎の衣装をまとったゲスト「誰カブキさん」がスタジオに向かって走り、スタジオにいる出演者が中継で質問しながら、正体を当てるというもの。この日は、篠田と女優の高橋ユウがスタジオゲストで出演し、正体を予想し合った。

「スタジオから、歌舞伎衣装で走るゲストに『いま、恋はされていますか？』と質問したところ、ゲストは三角マークのジェスチャーで答えました。番組アシスタントのAbemaTV・瀧山あかねアナウンサーは『誰カブキさんは、恋にオクテな独身女性』と紹介しました。この流れを受け、スタジオではさらば青春の光・森田哲矢さんが『篠田さん、いま恋はしてるんですか?』と尋ねると、篠田さんは『私もオクテなんですよ』と返したのです」（スポーツ紙記者）

篠田の“恋愛トーク”に、森田が「そんなわけないでしょ! 1日で結婚した人間の、どこがオクテなん?」とツッコミを入れ、スタジオは笑いに包まれた。

篠田は2019年、年下男性と「交際ゼロ日婚」を発表し、2020年に長女が誕生したが、2023年に離婚。2024年、新たなパートナーの存在が取りざたされ、注目を集めた。

「2024年9月の『文春オンライン』で、IT企業『ナレッジワーク』のCEOを務める麻野耕司氏と交際していると報じられたのです。この報道前日、篠田さんはInstagramで新しい恋人がいることを明かし、堂々と交際宣言していました。2025年1月の『日刊スポーツ』では、篠田さんが2025年内に再婚すると報じられ、動向が注視されています」（芸能記者）

本誌「Smart FLASH」も2024年9月、篠田と麻野氏が、2人で2泊3日の京都旅行に訪れた様子をキャッチ。さらに、“年内再婚説”を受け2025年7月、篠田を直撃し、再婚について尋ねたが、「あの……すみません……そんな……」と、言葉少なに答えるのみだった。プライベートが充実する一方、仕事でも勢いを見せている。

「篠田さんは2024年1月期のドラマ『離婚しない男-サレ夫と悪嫁の騙し愛-』（テレビ朝日系）で、夫と娘がいながらほかの男性と関係を持つ“不倫妻”を熱演し、振り切った演技がSNSで話題になりました。

この作品を機に、2024年10月期のドラマ『潜入兄妹 特殊詐欺特命捜査官』（日本テレビ系）、2025年1月の映画『BLUE FIGHT〜蒼き若者たちのブレイキングダウン〜』、2025年7月期のドラマ『日本統一 東京編』（テレビ東京系）に出演するなど、女優としてのオファーが殺到しています。仕事に追われるなか、再婚のタイミングを探っているのかもしれません」（同前）

再婚に慎重になるのも、やはり“オクテ”ゆえか。