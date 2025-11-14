アール・エス・シー<4664.T>は１４日の取引終了後、ソフトバンクグループ<9984.T>傘下のソフトバンクロボティクスグループとともに、ＡＩ警備ソリューションで資本・業務提携契約を締結したと発表した。ソフトバンクロボティクスを割当予定先として、ＲＳＣは新たに１８万株を１株６５３円で発行。ソフトバンクロボティクスの議決権割合は５．８９％となり、第３位株主となる見通し。ＲＳＣは手取り概算で１億１１５４万円を調達し、ＡＩ警備ソリューションや清掃ロボットを既存のビルや施設に導入するための資金に充てる予定。ソフトバンクロボティクスのＡＩ・ロボットなどの技術力と、ＲＳＣの警備力を組み合わせた次世代警備ソリューションを共同で展開する。



ＲＳＣは２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算も発表した。売上高は前年同期比２６．３％減の３７億４４００万円、最終利益は同７０．２％減の４８００万円だった。



出所：MINKABU PRESS