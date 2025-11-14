「どうすればアルバイトを合法的にタダ働きさせられるか…」最低すぎる経営会議を見て「この会社に未来はない」と退職した男性

勤め先に「この会社ダメだな」と感じる瞬間は、ふとした時に訪れるようだ。特に経営陣に幻滅したら、その会社で働き続けるのは難しいかもしれない。

投稿を寄せた埼玉県の40代男性（教育／年収500万円）は、本社を訪問した際、信じられない光景を目にしたという。

「経営幹部たちが 『どうすればアルバイトを合法的にタダ働きさせることができるか』という議題で会議をしているのを見てしまった」

組織ぐるみでアルバイトから搾取しようとする姿に、愕然とした男性。実際、現場ではそれが実行に移されていたという。（文：天音琴葉）

社長が大声で罵り、気分で従業員を解雇

投稿した男性によると、仕事後の後片付けや掃除、終業時のミーティングなどは、アルバイトは無給だったというが、これらは違法行為だ。「慣習的なものならまだしも」と思っていた男性も、会議を目撃してこの会社のヤバさに気がついたようだ。

「意図的にやっているなら、この会社に未来はないなと思って退職を決めました」

続いて投稿を寄せたのは、東京都の30代女性（事務・管理）。就業規則がことごとく守られていないという、まさに無法地帯の会社に勤務している。その元凶は社長だという。

「大声で従業員の悪口を話し、自分の気分次第で従業員を解雇していた」

そんな社長の席は従業員の間にあり、言動は筒抜けだという。

「他の従業員に聞こえる声で叱責したり、思い通りにならないことがあると大声で罵ったりしていた」

一方は搾取しようとする経営陣、もう一方はパワハラ気質のワンマン社長。どちらも従業員が「この会社に未来はない」と感じるには十分すぎる事例だ。

