「ブラジル戦のスタメンを中心に」森保監督がガーナ戦の先発メンバーに言及。“緊急事態”のGKは26歳守護神の起用を示唆
11月14日に豊田スタジアムでガーナ代表と国際親善試合を戦う日本代表が13日、前日会見を実施。森保一監督が登壇した。
ガーナ戦のスタメンについて、指揮官は「まだ確定しているわけではないですが、ブラジル戦のスタメンを中心に、トレーニングを見て決めたい」と明かした。
歴史的初勝利を飾ったそのブラジル戦に先発出場したGKの鈴木彩艶が、今回は怪我で辞退となったため、「ブラジル戦から必然的にひとりは代わる」とつけ加えた。
そのGKは、２番手格の大迫敬介も天皇杯準決勝を考慮されて招集見送りとなり、いわば緊急事態となっているなか、森保監督は「まずは早川（友基）がファーストチョイスと思っています。練習を見て最終的に決めたいと思います」とコメント。鹿島アントラーズの26歳守護神の起用を示唆した。
ブラジル戦では、鈴木彩のほか、渡辺剛、谷口彰悟、鈴木淳之介、佐野海舟、鎌田大地、堂安律、中村敬斗、久保建英、南野拓実、上田綺世が先発した。その選手たちをベースにアフリカの強豪に挑む考えのようだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
【画像】国内でガーナ＆ボリビアと対戦！年内最後の親善試合に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！
ガーナ戦のスタメンについて、指揮官は「まだ確定しているわけではないですが、ブラジル戦のスタメンを中心に、トレーニングを見て決めたい」と明かした。
歴史的初勝利を飾ったそのブラジル戦に先発出場したGKの鈴木彩艶が、今回は怪我で辞退となったため、「ブラジル戦から必然的にひとりは代わる」とつけ加えた。
ブラジル戦では、鈴木彩のほか、渡辺剛、谷口彰悟、鈴木淳之介、佐野海舟、鎌田大地、堂安律、中村敬斗、久保建英、南野拓実、上田綺世が先発した。その選手たちをベースにアフリカの強豪に挑む考えのようだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
【画像】国内でガーナ＆ボリビアと対戦！年内最後の親善試合に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！