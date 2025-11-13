「迷える子羊」だ。

ゴルフに役立つ「孫氏の兵法」…近頃はクマも出現、“備え”の重要性が増している

先週行われた国内唯一の米女子ツアーのTOTOジャパンクラシックは畑岡奈紗（26）が優勝。3年半ぶりに米ツアー7勝目を挙げて、涙を流した。

勝利の味を忘れかけていた畑岡は今季から、臨床現場で学生や理学療法士研修生の指導も行っている「体の専門家」である高田洋平氏をトレーナー兼コーチに迎え、体の使い方やスイングを変えたという。

苦しい時、よき指導者との出会いが救いになることはよくあるが、光が見えずにもがいているのが渋野日向子（26）だ。来季のシードを決めるポイントランキング（PR）104位。圏内の80位には程遠く、ある程度の試合には出場できる「準シード」の100位以内にも入っていない。

13日開幕の「アニカ・ゲインブリッジ・ペリカン」（フロリダ州・ペリカンGC）で、PR80位以内、最悪でも100位以内に入らなければ12月の予選会を受けることになるが、昨季の成績（トップ10入り2回、予選落ち10回）を見れば、今季の苦戦（トップ10入り2回、予選落ち13回）は予想できたことだ。

その渋野にこそ、よき先生が必要だが、これまでの師弟関係は長続きしなかった。

プロ入り前から指導を受け、2019年の全英女子でバッグを担いだ青木翔コーチとは20年末に別れ、その後は石川遼のアドバイスを聞いたこともあった。22年末に青木コーチに戻したと思ったら、1年もたたずに吉田優利を教えている辻村明志コーチの門を叩いた。

ツアー関係者が言う。

「今はマネジャーとビデオでスイングチェックしているというから、特定のコーチにはついていないはずです。先月は国内大会に4試合出ましたが、いきなり予選落ちして、直後に福岡へ飛び、パッティングの指導を受けたが、その時本人は『今までは型にとらわれないというか、自分の感性でやってきた部分があった』と言っていた。2年前に左手親指を痛めた時に、いきなりベースボールグリップで試合に臨んだように器用な選手ですし、理論で指導されても、しっくりこないのかもしれません。福岡でパッティングを教わった際に、『科学的なものが必要だと思った』とも言ってましたから」

しかし、今の状態では予選落ちを気にするばかりで攻めのゴルフができない。

「ですから、今週の試合でシード入りできてもできなくても、来月の予選会に通っても落ちても、とにかく自分に合ったコーチを見つけることです。畑岡の新コーチはUSGA（全米ゴルフ協会）のハンディキャップは0以下で、プロにスイングを教えるのは初めてといいますが、それでも畑岡には合っていたのでしょう」（前出の関係者）

オフは迷わずコーチ探しだ。