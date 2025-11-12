トライアスロン女子のエース、高橋侑子の引退会見の裏であったこと

トライアスロン女子のエース、高橋侑子（34＝相互物産）の現役引退会見が11日、都内で行われた。五輪代表選手が引退に際して会見を開くことは珍しくないが、トライアスロンでは異例中の異例。トライアスロンジャパン（旧日本トライアスロン連合＝JTU）が初めて選手の引退会見を主催した裏には、高橋への深い思いがあった。

トライアスロンでは見慣れない光景だった。東京・新宿区にあるジャパン・オリンピック・スクエアの会議室、スポンサーボードの前に高橋が座った。冒頭でトライアスロンジャパンの大塚眞一郎専務理事がプロフィールを紹介し、会見後には競技シーンのスライドショーを上映。最後には記念品としてレース写真のパネルも贈られた。

女子で五輪3大会連続出場の上田藍や男子で日本選手権11回優勝の田山寛豪ら過去にもレジェンドはいたが「トライアスロンに引退はない」と一線を離れる時も会見はしなかった。しかし、今回は「もうトライアスロンのレースには出ない」という高橋の労をねぎらう手厚い会見。長くトライアスロン界を牽引してきた高橋への「感謝」とともに「贖罪」という言葉も頭をよぎった。

騒動が起きたのは16年リオデジャネイロ五輪前だった。代表選考が最後までもつれ、有力視されていた高橋は落選した。もちろん、JTU（当時）の選考が公平でなかったわけではないだろうが、高橋が有力クラブに所属していなかったことで物議をかもした。

高橋の関係者や応援する人たちは「クラブの力で代表が決まるのか」と激怒した。JTU側の説明は分かるものの、選考基準が完全でなかったことも事実。メダル有力競技でもないため社会的な騒動にこそならなかったが、トライアスロン界にとっては激震だった。

最もショックを受けたのは目指していた五輪を逃し、周囲の期待を裏切った形になった本人だったはず。それでも、高橋は不平不満を口にすることなく「東京五輪代表に選ばれるために、もっと強くなる」と言った。15歳でジュニア日本代表入りし、将来のエースとして期待されてきた逸材が、代表落選で覚悟を決めた。

落選から翌年、単身で米国へ

リオ五輪の翌年、17年1月に単身海を渡る。それまでも海外のクラブでトレーニングする選手はいたが、高橋の場合は五輪のメダルを目指してトップ選手が集まる米サンディエゴの多国籍チーム「ザ・トライアスロン・スコッド」にアジア人として初めて加入。国内のクラブではなく、あえて海外から五輪を目指す道を選んだ。

高橋の成長は素晴らしかった。17年のアジア選手権で初優勝し、18年アジア大会では個人とリレーの2冠を獲得。18年10月の日本選手権で初優勝し、名実ともに日本のエースになった。この日の会見で口にした最も印象に残るレースは19年5月の世界シリーズ横浜大会。同じチームで練習する選手たちとトップ争いをし、表彰台は逃したものの4位入賞。「自分の中で殻を破れたレースだった」と話した。

その後も実績を積み上げた。アジア大会は23年も2冠、アジア選手権は4回優勝し、日本選手権も4回勝った。もっとも、文句なく選出された東京五輪は18位、連続出場を果たしたパリ五輪は40位、最大の目標とする五輪では悔しい結果に終わった。世界選手権シリーズでも、1度も表彰台に立つことはなかった。それでも、世界の強豪と対等な立場で渡り合い、コンスタントに上位に入った。

圧倒的な競技成績を残したわけではない。期待された五輪のメダルにも届かなかった。それでも、高橋の残したものは大きい。日本選手として初の海外トップクラブでの生活。「（精神的に）ずいぶんタフになりました」と話し「次世代に伝えたい」と言った経験こそが日本の宝。「トライアスロンに恩返しがしたい。強化や普及に関わりたい」と話したが、高橋でなければできないことも多い。

落選きっかけに変わった日本の選考基準

「リオ五輪落選」をその後の糧にしたのは、高橋だけではない。日本代表の選考基準は見直され、明確化、透明化された。次の五輪に向けてどの競技団体よりも早く代表選考方法を公表するのが、トライアスロンだ。かつて、日本水泳連盟が「千葉すず問題」で揺れ、代表選考方法を大きく変えたのに似ている。

この日、大塚専務理事は高橋の競技歴紹介に、あえて「リオデジャネイロ五輪補欠」を加えた。公式な競技歴にもないし、その後2大会出場しているのだから明かす必要もない。当時を知る者には代表選考の混乱を想起させるから、競技団体としても伏せておきたいはず。それでも、大塚氏は「あえて紹介した。組織が成長していくためにも、リオの一件が大きなきっかけになったから」と話した。

これまで、リオ五輪の代表選考は日本トライアスロンの「黒歴史」だと思っていた。だから、この日の会見が「贖罪」などと思ってしまったが、当事者たちの努力と時間が負の歴史を好転させていた。高橋は日本のエースに成長し、トライアスロンジャパンも組織として発展した。「黒歴史」ではなく、日本トライアスロンにとっても新しい時代への大きなターニングポイントになっていた。

リオ五輪の落選をはじめ苦しいことも少なくなかった競技人生だろうが、高橋は「幸せだったと自信を持って言える」と胸を張った。ラストレースとなった7日のW杯宮崎大会、日本人最高の7位でゴールすると、後輩たちからサプライズの花束が贈られた。「日本のトライアスロンを引っ張ってくれた。みんなが、その背中を目標にした」と大塚氏は心からの感謝を口にした。会見の最後、2人はパネルの前で握手をかわした。トライアスロン界では異例の引退会見は、最高の笑顔で締めくくられた。



（荻島 弘一 / Hirokazu Ogishima）



荻島 弘一

1960年生まれ。大学卒業後、日刊スポーツ新聞社に入社。スポーツ部記者としてサッカーや水泳、柔道など五輪競技を担当。同部デスク、出版社編集長を経て、06年から編集委員として現場に復帰する。山下・斉藤時代の柔道から五輪新競技のブレイキンまで、昭和、平成、令和と長年に渡って幅広くスポーツの現場を取材した。