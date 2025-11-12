「新作がことごとく滑り散らかしてる」コロプラの赤字決算にナカイド氏が苦言
ゲーム情報チャンネルを運営するナカイド氏が「【DQW依存】売上を公開したコロプラ、新作ゲームが全く売れてない…なぜ？」と題した動画を公開。主力事業の赤字転落と早期退職者募集に踏み切ったコロプラ社の決算資料を基に、同社の経営が抱える深刻な問題点を分析した。
動画でナカイド氏は、コロプラのゲーム事業が1億8000万円の赤字を計上した決算内容に言及。同社が公開した売上推移のグラフを指し、「半分以上の売上がドラクエウォークなんだろうな」と指摘し、単一タイトルへの極端な依存体質が浮き彫りになったと語る。実際に、『ドラクエウォーク』が好調に推移する一方で、近年リリースされた新作タイトルが軒並み不振に陥っているのが現状だ。
ナカイド氏は、『白猫GOLF』や『フェスバ＋』といったタイトルが売上グラフから「どこに行ったのかもよくわからない状況」だと述べ、事実上失敗に終わったと分析。さらに2025年にリリースされた『異世界∞異世界』や『神魔狩りのツクヨミ』も売上にほとんど貢献できていないとし、「2019年ドラクエウォーク以降、6年間ずっと失敗し続けている」と厳しく断じた。同氏はこの背景に、IPを使った手堅い企画も、生成AIなどを用いた実験的な企画も、その両方が失敗しているという現状があると指摘。「市場への認識とかユーザー目線がない」と、根本的な開発姿勢に疑問を呈した。
最後にナカイド氏は、コロプラにはまだ『ドラクエウォーク』という収益の柱があるため立て直す体力は残されているとしつつも、そのためには「本当に優秀な人と、その人が考えることを実現させるチーム」が必要だと提言。ユーザーが求める面白いゲームとは何かを再考する必要性を訴え、動画を締めくくった。
