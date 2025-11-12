オークネット<3964.T>は大幅３日続伸している。１１日の取引終了後に２５年１２月期の連結業績予想について、売上高を６２０億円から６２５億円（前期比１１．８％増）へ、営業利益を８２億円から９０億５０００万円（同２９．２％増）へ、純利益を５１億円から５５億円（同２２．６％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を２３円から３３円へ引き上げ、年間配当予想を５５円（前期３８円）としたことが好感されている。



中古スマートフォンの流通台数及びブランド品のオークション出品・成約点数が予想を上回って推移したほか、政策保有株式の売却益などを織り込んだ。また、配当については普通配当を２３円から２８円へ引き上げるとともに、２５年６月に創業４０周年を迎えたことを記念して記念配当５円を実施する。



なお、同時に発表した第３四半期累計（１～９月）決算は、売上高４７４億８１００万円（前年同期比１７．４％増）、営業利益８０億３８００万円（同４３．３％増）、純利益４５億６２００万円（同２６．９％増）だった。



