ディズニーストアに、JVCケンウッドが展開する「Victor」ブランドと共同企画したワイヤレスヘッドホンが登場！

ディズニーの人気キャラクター「ミッキーマウス」と「ベイマックス」をデザインした計2モデルが発売されます☆

ディズニーストア「Victor」共同企画「ミッキーマウス／ベイマックス」モデル「ワイヤレスヘッドホン」

価格：各8,500円(税込)

発売日：2025年11月20日（木）

サイズ：パッケージ 約高さ22.5×幅16×奥行き4.5cm

本体 約縦18×横15.5×厚み7.3cm

ヘッドバンド部分 約長さ29.5〜36cm

ヘッドホンケーブル 約長さ120cm

充電用USBケーブル 約長さ20cm

販売店舗：ディズニーフラッグシップ東京、全国のディズニーストア、ディズニー公式オンラインストア「ディズニーストア.jp」

特集ページURL：http://disneystore.jp/c/victor/2025/

JVCケンウッドのVictorブランドより、ディズニーストアとの共同企画として、ワイヤレスヘッドホン「HA-S60W」に「ミッキーマウス」「ベイマックス」をデザインした2モデルが登場。

ヘッドホンとパッケージに「ミッキーマウス」と「ベイマックス」がそれぞれデザインされています。

電源ON/OFFやワイヤレス接続／切断時などにキャラクターボイスでお知らせする全5種類のボイスが搭載されているのも特徴です。

【Victor】ミッキー ワイヤレスヘッドホン Bluetooth ブラック Enjoy Music

「ミッキーマウス」のキャラクターボイス搭載したワイヤレスヘッドホン。

電源ONで“やぁ！僕はミッキーマウス！”、電源OFFすると“また会おうねー！”、接続ONで“キミと一緒で楽しいよ！”、接続OFFで“またね！”、2台目の機器に接続すると“僕に任せて！”の音声ガイダンスが入ります。

有線接続に対応するヘッドホンケーブル付きです。

【Victor】ベイマックス ワイヤレスヘッドホン Bluetooth ホワイト Enjoy Music

「ベイマックス」のキャラクターボイスが内蔵されたワイヤレスヘッドホン。

電源ONで“私はベイマックス。”、電源OFFすると“どうしましたか？“、接続ONで“私はいつも一緒にいます”、接続OFFで“とってもいい子でしたね。”、2台目の機器に接続すると“クールです”の音声ガイダンスが入ります。

軽量で耳の形にやさしくなじむソフトな装着感、30mmドライバーによるパワフルサウンド、最大約50時間の長時間再生で快適なリスニングを叶えてくれるのも魅力の一つです。

キャラクターボイスでお知らせする全5種類のボイスを搭載したワイヤレスヘッドホン。

2025年11月20日よりディズニーストアにて販売が開始される「Victor」共同企画「ミッキーマウス／ベイマックス」モデル「ワイヤレスヘッドホン」の紹介でした☆

© Disney

※品切れの場合があります

※商品のデザイン、価格、発売日、発売店舗、仕様は変更になる場合があります

※Bluetoothのワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。株式会社JVCケンウッドは使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。

