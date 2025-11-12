ランディックス<2981.T>が続急伸し実質上場来高値を更新している。１１日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想について、営業利益を２５億４０００万円から２８億円（前期比２４．０％増）へ、純利益を１４億９０００万円から１６億５０００万円（同１７．５％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を２１円から２６円へ引き上げ、年間配当予想を４７円（前期３９円）としたことが好感されている。



売上高は２４０億円（同１８．４％増）の従来見通しを据え置いたものの、住宅用不動産をはじめとする自社物件の販売好調や、建築会社マッチングの成約件数の増加、インサイドセールスの強化による販売効率の向上などが利益押し上げに寄与する。なお、同時に発表した９月中間期決算は、売上高１２８億９２００万円（前年同期比３５．９％増）、営業利益１９億８７００万円（同２．２倍）、純利益１２億１５００万円（同２．３倍）だった。



また、２６年２月に設立２５周年を迎えるのを記念して、記念株主優待を実施すると発表しており、これも好材料視されている。２５年１２月末日時点で２単元（２００株）以上を保有する株主を対象に、デジタルギフト１万５６００円分を贈呈する。



