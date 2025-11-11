¥ä¥Þ¥È±¿Í¢´¶¼Õº×¤Î¹ë²Ú¾ÞÉÊ¡¢¡ÖÉÔºßÉ¼¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡×¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¶¯¤¹¤®¤ë
¤¼¤Ò¾¦ÉÊ²½¤Î¤´¸¡Æ¤¤ò¡Ä¡£
³°½ÐÃæ¤Ç²ÙÊª¤¬¼õ¤±¼è¤ì¤º¡¢µ¢Âð»þ¤Ë¥Ý¥¹¥È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤é¤´ÉÔºßÏ¢ÍíÉ¼¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¿¡¢¤Ê¤ó¤Æ·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÇÛÃ£°÷¤ÎÊý¤Ë²ÙÊª¤ÎºÆÇÛÃ£¤ò¤´°ÍÍê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê»æ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¥¯¥í¥Í¥³¥ä¥Þ¥È¤ÎÉÔºßÉ¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤¬ÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤Ï¤É¤ì¤â¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥º¡£±þÊçÊýË¡¤Ï2¤Ä
✨#¥ä¥Þ¥È±¿Í¢¤«¤é¤Ç¤Ã¤«¤¤´¶¼Õ ✨- ¥ä¥Þ¥È±¿Í¢ (@yamato_19191129) November 4, 2025
ÃêÁª¤Ç100Ì¾¤µ¤Þ¤Ë¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹ ¢¨»²²ÃÌµÎÁ
ÊýË¡
1⃣@yamato_19191129 ¤ò¥Õ¥©¥í¡¼
2⃣¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È
¤µ¤é¤Ë ÂðµÞÊØ ¤òÁ÷¤ë¤ÈÅöÁª³ÎÎ¨¤¬£Õ£Ð ✨✨¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é https://t.co/Havhkf1sEx#¥ä¥Þ¥È±¿Í¢ #·ü¾Þ #¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó pic.twitter.com/PGxW2KhStC
¸½ºß¥ä¥Þ¥È±¿Í¢¤¬³«ºÅÃæ¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡ÖÂðµÞÊØ¤´°¦¸Ü¸æÎé¤Ç¤Ã¤«¤¤¡ª´¶¼Õº×¡×¤Ç¤Ï¡¢ÃêÁª¤Ç¹ç·×4,000Ì¾¤Ë¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£ÂðµÞÊØ¤òÈ¯Á÷¤·¤Æ±þÊç¤¹¤ëÊýË¡¤È¥ä¥Þ¥È±¿Í¢¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥í¡¼&¾åµ¤ÎÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ±þÊç¤¹¤ëÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ã¤«¤¤´¶¼Õº×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Á´4¼ïÎà¤Î¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤ÎÂç¤¤µ¤Ï¤É¤ì¤â¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥º¡£²Ä°¦¤é¤·¤¤¥¯¥í¥Í¥³¤È¥·¥í¥Í¥³¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥Ð¥¹¥Þ¥Ã¥È¤ä¤Í¤³¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡¢¥Ð¥Ã¥°¤¬·ÊÉÊ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ç¤â¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÂç¤Ê¤Î¤¬A¾Þ¤Î¡ÖÉÔºßÉ¼¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡×¤Ç¤¹¡£
¥ì¥¢¤¹¤®¤ëÉÔºßÉ¼¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÃêÁª¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¹ç·×500Ì¾¤È¤Î¤³¤È¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î±þÊç´ü´Ö¤Ï12·î28Æü(Æü)¤Þ¤Ç¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤¬Íß¤·¤¤Êý¤Ï¤¼¤Ò±þÊç¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¢¨¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î³µÍ×¤ä±þÊçÊýË¡¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¤É¤¦¤¾¡£
¤¢¤Î¥¯¥í¥Í¥³¥ä¥Þ¥È¤Î²«¿§¤ÎÉÔºßÉ¼¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤Á¤é¤ÎÂç¤¤µ¤Ï¡¢Ìó²£100cm¡ß½Ä180cm¤È¤¤¤¦¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥º¡£ÉÔºßÉ¼¤¬¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ1¥ß¥ê¤âÁÛÁü¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÉÔºßÉ¼¤Ê¤é¤º¤Ã¤È¼ê¸µ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Ê¤¡¡£
Source: ¥ä¥Þ¥È±¿Í¢, X