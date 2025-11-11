「オーラが漂う」「強そう」アルゼンチンのW杯“本大会用ユニホーム”が好評！ ３度の優勝から着想を得たデザインに反響続々「かっこよすぎだろ」
アルゼンチンサッカー協会が、2026年に開催される北中米ワールドカップ(W杯)に向けたアルゼンチン代表の新ホームユニホームを発表。そのデザインが話題を呼んでいる。
ユニホーム専門サイト『Footy Headlines』によると、今回のデザインは1978年、1986年、2022年のW杯優勝時のユニホームからインスピレーションを得ているという。３つのトーンのグラデーションになっているライトブルーのストライプが特徴的なデザインとなっている。
この新ユニが公開されると、SNS上では「かっこよすぎだろ」「強そう」「めちゃくちゃ好き」「オーラが漂う」「なかなかのデザイン」「安定感」といった声が上がった。
前回王者のアルゼンチンは南米予選を首位で通過し、本大会出場が決定。この新ユニホームでW杯２連覇を目ざす。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】国内でガーナ＆ボリビアと対戦！年内最後の親善試合に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！
ユニホーム専門サイト『Footy Headlines』によると、今回のデザインは1978年、1986年、2022年のW杯優勝時のユニホームからインスピレーションを得ているという。３つのトーンのグラデーションになっているライトブルーのストライプが特徴的なデザインとなっている。
この新ユニが公開されると、SNS上では「かっこよすぎだろ」「強そう」「めちゃくちゃ好き」「オーラが漂う」「なかなかのデザイン」「安定感」といった声が上がった。
前回王者のアルゼンチンは南米予選を首位で通過し、本大会出場が決定。この新ユニホームでW杯２連覇を目ざす。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】国内でガーナ＆ボリビアと対戦！年内最後の親善試合に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！