新ホームユニが話題を呼んでいるアルゼンチン。（C）Getty Images

　アルゼンチンサッカー協会が、2026年に開催される北中米ワールドカップ(W杯)に向けたアルゼンチン代表の新ホームユニホームを発表。そのデザインが話題を呼んでいる。

　ユニホーム専門サイト『Footy Headlines』によると、今回のデザインは1978年、1986年、2022年のW杯優勝時のユニホームからインスピレーションを得ているという。３つのトーンのグラデーションになっているライトブルーのストライプが特徴的なデザインとなっている。
 
　この新ユニが公開されると、SNS上では「かっこよすぎだろ」「強そう」「めちゃくちゃ好き」「オーラが漂う」「なかなかのデザイン」「安定感」といった声が上がった。

　前回王者のアルゼンチン南米予選を首位で通過し、本大会出場が決定。この新ユニホームでW杯２連覇を目ざす。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

