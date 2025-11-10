【新宿の人気スーパー銭湯】「テルマー湯」はまさに「都会のオアシス」。女性がうれしい充実のアメニティも
平日の仕事終わりにも、ゆったりとした休日にもぴったりの銭湯。チェーン店から個人経営店まで、数多く存在するだけに、どこに行くのがよいか迷ってしまいますよね。
【アクセス＆料金】テルマー湯の詳細情報
そんな人に向けて、All About ニュース編集部が厳選した、人気かつ評価の高い銭湯を紹介します。今回紹介するのは、新宿で人気のスーパー銭湯「テルマー湯 新宿店」です。
※2025年11月時点で、Googleクチコミが500件以上、平均評価が4.0超えの銭湯を紹介しています
「テルマー湯」は都会のオアシスといえる高級銭湯
最大の魅力は、中伊豆から毎日運ばれる本格的な天然温泉（美人の湯）を、都会の喧騒を忘れて堪能できる非日常感。関東最大級の高濃度炭酸泉やオートロウリュ付きの高温サウナなど、設備のクオリティも折り紙付きです。
さらに、高級ドライヤーや豊富なコスメを備えた女性に嬉しい充実したアメニティ、清潔でラグジュアリーな館内空間が、利用客に極上の癒やしと高い満足度を提供しています。都心で心身ともにリフレッシュできる、まさに都会のオアシスです。
テルマー湯の口コミは？テルマー湯 新宿店には、以下のような口コミが寄せられています。
「全体的に高級感があり落ち着ける施設と感じた」
「都会のど真ん中とは思えない空間でリラックスできた」
「1人で楽しむのにも、カップルで過ごすのにも、友達と過ごすのにも向いている」
アクセス・料金情報
▼アクセス
所在地：東京都新宿区歌舞伎町一丁目1番2号
最寄駅：新宿三丁目駅E1出口より徒歩約2分、JR新宿駅より徒歩約9分
▼料金
一般料金（大人）: 月〜木曜日2900円（税込み）、金土日祝／特定日／休前日3000円（税込み）
会員料金：月〜木曜日2700円（税込み）、金土日祝／特定日／休前日2800円（税込み）
深夜追加料金：深夜1:00以降の滞在には、別途深夜料金が加算されます。
(文:All About ニュース編集部)