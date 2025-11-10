この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

日本テレビドラマ『いいこと悪いこと』第5話の放送を受け、ドラマ考察系YouTuberのトケルさんが自身のYouTubeチャンネルで「【良いこと悪いこと】第５話ドラマ考察 委員長が犯人確定の理由！伏線回収 結末最終回予想 いいこと悪いこと」と題した動画を公開。次回第6話を前に、委員長が犯人である根拠やこれまでの伏線を独自の視点で解説した。



トケルさんは冒頭、「委員長が犯人確定であることをお話していきたい」と宣言。第6話の予告映像や第5話までの描写から、委員長がキングや他の登場人物に不自然なほど急接近していたことを挙げ、「委員長は何かを隠している人であることは明らかだと思います」と鋭く指摘する。さらに「何を一番の目的として近づいているのか」という問いを投げかけ、複数の選択肢を提示した。



また、トケルさんはコメント欄での視聴者の考察も紹介。「やましい人は近づいてくる展開ありですもんね」「相手との距離を詰めて親しみを感じさせ、コントロールしようとしている」といった声にうなずきつつ、「人が死んでる事件に自ら首を突っ込もうとするのは非常に怪しい」と断じた。



体育倉庫にどの子が閉じ込められた事件については、「委員長が筆箱を体育倉庫に隠したことが発端である可能性が高い」と独自の推理を展開。さらに「キングのことを好きな委員長の仕業ではないかと思われます」と、委員長の動機にも切り込んだ。



委員長の“裏の顔”についても視聴者コメントを交えつつ、「ターボートキングから一番信頼できると言われた時のちょんまげの表情は複雑」、「委員長の母親同士の話も、“あんなことになっちゃった”と意味深」と、さらなる謎を提示した。



終盤では「委員長が犯人になってしまうには何か理由があるはず」「すでに亡くなっているちょんまげのお母さんの死に委員長が関係している可能性も」と大胆な結末予想を披露。「こんな犯罪行為を行って委員長が犯人になってしまうには何か理由があるはず」と語り、視聴者に更なる考察を呼びかけた。



最後にトケルさんは「このチャンネルでは今後も考察動画を公開しますので、見逃さないようにチャンネル登録をお願いします」と次回への期待を煽りつつ、締めくくった。