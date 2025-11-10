竹田恒泰氏「日本人その価格で泊まれるか！」観光地の宿泊料高騰に怒り “日本人客離れ”の現実を指摘
政治評論家で作家の竹田恒泰氏が、自身のYouTubeチャンネル「竹田恒泰ch公式切り抜きチャンネル」で「京都にいっても外国人しかない！？32都道府県で日本人の観光客が減った！」と題した動画を公開。インバウンド需要が活況を呈する一方で、日本人の国内旅行離れが深刻化している現状に警鐘を鳴らした。
動画で竹田氏は、今年1月から7月にかけての旅行関連統計で「35都道府県で日本人客減」というデータが出ていることを紹介。外国人観光客が増加しているという報道とは裏腹に、日本人の国内旅行者が減少しているという実態を指摘した。竹田氏はその原因について、観光地が外国人観光客で溢れかえっている現状を挙げる。「京都とか行ったって外国人しかいない」と述べ、多くの日本人が旅行に求めるであろう「日本らしさ」を感じられなくなっていると自身の見解を示した。
さらに深刻な問題として、宿泊料の高騰を挙げる。円安を背景に外国人にとっては割安でも、日本人にとっては「かつての金額から比べると2倍3倍です」と指摘。ホテル側が強気な価格設定をすることに、「日本人その価格で泊まれるか」「さすがにそれは無理だろう」と憤りをあらわにした。特に、一般の勤め人が旅行しやすい週末に価格が吊り上がる点については「普通の勤め人が一番高い時にしか行けない」とその構造を批判した。
竹田氏は、曜日や繁忙期に関わらず一律料金を貫くビジネスホテル「東横イン」を例に挙げ、その企業理念を称賛。インバウンド誘致による経済効果も認めつつ、その裏で日本人が国内旅行から遠ざかるという「失うものもある」と語り、観光地のあり方について改めて考える必要性を訴えた。
