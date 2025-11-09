「部屋干しすれば加湿器はいらない」という母。正直そこまで「電気代」はかからないと思うのですが、本当に“節約になる”のでしょうか？「加湿器の電気代」を確認

加湿器の電気代は意外に低い

家庭用の加湿器には、スチーム式、超音波式、ハイブリッド式、気化式などがあります。

スチーム式は湯を沸かすため電力消費が多く、電気代は1時間あたり約5～9円、超音波式は約1円前後です。ハイブリッド式はその中間で約2円前後、気温や湿度に応じて出力を自動調整する機種もあります。

気化式は、フィルターに含ませた水をファンで蒸発させる方式で、電気代が最も安いタイプです。消費電力は約3～20ワット、1時間あたり約0.03～0.2円、1日8時間使用でも1ヶ月の電気代は約8～50円と、非常に省エネです。

例えば、最も金額の高いスチーム式を、8時間使用しても電気代は約40～72円です。1ヶ月のコストは1200～2160円程度にとどまります。



部屋干しで加湿するメリットはある？

洗濯物を部屋干しすると、水分が自然に蒸発し、乾燥した空気にうるおいを与えます。特に冬場は暖房の影響で室内が乾燥しやすく、洗濯物を干すだけでも一定の加湿効果が期待できます。

中部電力の実験によれば、部屋干しするぬれたタオルの枚数を増やすほど湿度が上昇し、少ない枚数でも2時間程度は加湿効果が持続したとされています。洗濯物の量や素材によって違いはありますが、部屋干し中は湿度を保ちやすい傾向があります。

電気代がかからず「加湿と洗濯物の乾燥を同時にできる」点も魅力です。ただし、厚手の衣類が多いと乾きにくく、部屋干し臭が出やすいというデメリットがあります。



注意したい湿気とカビ

部屋干しは加湿効果がある一方で、湿気がこもりやすくカビやダニの発生リスクを高めます。特に窓際や押し入れ付近など、換気の悪い場所で干すと結露が発生し、壁紙や家具にも悪影響を与える場合があります。

一般的に、湿度が60％を超えるとカビが繁殖しやすくなります。加湿を目的にする場合でも、湿度計で管理し、必要に応じて除湿機や換気を併用することが重要です。また、夜間の部屋干しは冷気で乾きにくいため、日中や暖房中に行うと衛生面でも安心です。



節約と快適のバランスを

加湿器と部屋干し、どちらが正しいというよりも、「目的に応じて使い分ける」のが最適です。

部屋干しは電気代ゼロで加湿できる一方、カビや臭い対策が必須です。加湿器はわずかに電気代がかかりますが、衛生的で安定した湿度管理ができます。

例えば、午前中の2～3時間だけ部屋干しを行い、午後以降は加湿器を使うなど、時間帯を分けて併用する方法も有効です。

執筆者 : 諸岡拓也

2級ファイナンシャル・プランニング技能士