（C）2025 Anne Gutman & Georg Hallensleben / Hachette Livre

写真拡大

『リサとガスパール』が大人かわいい "苺" デザインの「ポーチコレクション」になってカプセルトイに登場！　ポーチは何個あってもほしくなる！　思わず揃えたくなるアイテムをチェック♪

☆華やかで可愛らしいポーチコレクションをチェック！（写真7点）＞＞＞

世代を超えて愛されるフランスの人気絵本キャラクター『リサとガスパール』のポーチコレクションがカプセルトイにやってきました♪

「リサとガスパール　Fraiseポーチコレクション」は苺のモチーフをふんだんにあしらい、ラブリーかつ大人でも使いやすいデザインが魅力的。
ラインナップは全部で5種。
リサとガスパールのお顔型の「フェイスポーチ」は、ふわふわのボア生地を使用しており、愛くるしい一品。
「ラウンドポーチ」と「スクエアポーチ」はこだわりの両面別デザイン！　大きめサイズでたっぷり収納できる。
そして「BIG巾着」はマチ付きの大容量でお弁当箱を入れるのにぴったり。

カバンの中がパッと華やぐ、お持ち歩きにぴったりなアイテムが勢ぞろい！
どのアイテムが出ても嬉しい、集めたくなる使いたくなるデザインばかりですよ〜♪

2025年11月中旬から順次全国のカプセルトイ自販機に展開予定。
ぜひこの機会にゲットしてみてください！

（C）2025 Anne Gutman & Georg Hallensleben / Hachette Livre