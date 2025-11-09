【リサとガスパール】 “いちご” モチーフのおとなかわいいポーチコレクション♪
『リサとガスパール』が大人かわいい "苺" デザインの「ポーチコレクション」になってカプセルトイに登場！ ポーチは何個あってもほしくなる！ 思わず揃えたくなるアイテムをチェック♪
☆華やかで可愛らしいポーチコレクションをチェック！（写真7点）＞＞＞
世代を超えて愛されるフランスの人気絵本キャラクター『リサとガスパール』のポーチコレクションがカプセルトイにやってきました♪
「リサとガスパール Fraiseポーチコレクション」は苺のモチーフをふんだんにあしらい、ラブリーかつ大人でも使いやすいデザインが魅力的。
ラインナップは全部で5種。
リサとガスパールのお顔型の「フェイスポーチ」は、ふわふわのボア生地を使用しており、愛くるしい一品。
「ラウンドポーチ」と「スクエアポーチ」はこだわりの両面別デザイン！ 大きめサイズでたっぷり収納できる。
そして「BIG巾着」はマチ付きの大容量でお弁当箱を入れるのにぴったり。
カバンの中がパッと華やぐ、お持ち歩きにぴったりなアイテムが勢ぞろい！
どのアイテムが出ても嬉しい、集めたくなる使いたくなるデザインばかりですよ〜♪
2025年11月中旬から順次全国のカプセルトイ自販機に展開予定。
ぜひこの機会にゲットしてみてください！
（C）2025 Anne Gutman & Georg Hallensleben / Hachette Livre
