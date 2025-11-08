たくさんのわんこを統制する娘さんの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で432万8000回再生を突破し、「素晴らしい統制力」「カリスマ指導者みたい」「ボス感すごいw」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：1日2日で外出→犬とのお留守を『娘に任せた』結果…カメラに映った『衝撃のやり取り』】

留守番を長女に任せたら…

Instagramアカウント「3310_with_dogs」の投稿主さんは、アフガンハウンドやボルゾイなど総勢6頭のわんこと暮らしています。この日、ママは1日～2日ほど家を空ける用事が出来ました。急なことだったため、わんこたちのお世話を長女に任せることに。後日見守りカメラに映された映像に、ママは衝撃を受けたそうです。

そこには、長女を取り囲むようにお座りしているわんこたちの姿がありました。長女はおやつを与えようとしていたようで、わんこ1頭1頭に指をさして指示を出していたのです。まるで指導者のような長女の姿に、ママは驚いてしまったといいます。

甘えは通用しない！？

6頭のわんこたちは、ママの前ではやんちゃなことが多いのだそう。しかし、長女に甘えは通用しないと理解しているのでしょう。指示を受けると即座に座るなど、まるで別犬のようなお行儀のよさを見せていたとか。

たくさんのわんこをコントロールするのは体力技ですが、長女はしっかりと仕事を完遂したようです。ママが帰宅すると、わんこたちはなにやらお疲れの様子だったとも綴っています。完全に長女をリーダーとして見ているわんこたちに、思わず感嘆させられてしまいますね♪

この投稿には、「安心して任せられますね」「みんな生き残る術をよく分かってるのよね(笑)」「うちの娘にも見せたいw」など、多くのコメントが寄せられています。

長女は犬好きなトリマーさん

実は、長女は現役のトリマーさんなのだとか。そのため、わんこの扱いは正真正銘プロ級だといいます。そんな長女が家に来ると、わんこたちは競り合うように駆け寄って大歓喜するそうです。たくさんの大型犬に飛びつかれても、長女さんはしっかり受け止めるとか…。

ちなみに、どのわんこもトリミングは苦手で、シャンプーのときだけはあちこち逃げ回ってしまうそう(笑)

指導力が抜群で遊びが上手な長女さん、わんこたちもついつい後について行きたくなるのかもしれませんね！

Instagramアカウント「3310_with_dogs」には、他にもわんこたちの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：Instagramアカウント「3310_with_dogs」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

