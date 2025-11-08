【ロンドン＝市川大輔】中国資本の半導体メーカー「ネクスペリア」（本社オランダ）が、中国国内の工場から半導体製品の輸出を再開する見通しとなった。

米ブルームバーグ通信は７日、中国政府がネクスペリアに対する輸出規制を解消することで、オランダ政府と合意したと報じた。自動車向けを中心とした半導体供給の世界的な混乱が、緩和する可能性が出てきた。

同通信によると、オランダのスホーフ首相は７日、「ネクスペリアの中国工場から供給再開が可能になるとの通知を中国から受け取った」と述べた。

オランダ政府は９月末、技術流出など安全保障上の懸念を理由にネクスペリアを政府管理下に置くと発表した。これに反発した中国政府は１０月４日、中国で生産した同社製半導体の輸出を規制していた。

同通信によると、この問題は１０月末、韓国で開かれた米中首脳会談でも取り上げられた。実際に中国から半導体輸出が再開されれば、オランダ政府は来週にも政府管理措置を解除する方針という。中国の対抗措置を受け、オランダ側が軟化姿勢を示した格好となる。

ネクスペリアは、もともとオランダ電機大手フィリップスの半導体部門の一部で、中国電子機器大手の聞泰科技（ウィングテック）に買収されて傘下に入った。欧州の工場で半導体の生産工程の前半部分、中国で後半部分を手がける。

輸出規制が始まった１０月初旬以降、電子制御用部品などにネクスペリア製半導体を使う日本やドイツの自動車業界では、生産縮小などの影響が出ていた。ホンダは７日、２０２６年３月期通期の業績予想で、営業利益が１５００億円押し下げられると発表。日産自動車も今月、国内２工場で減産し、２６年３月期に部品停滞の影響は２５０億円の減益要因となる見通し。