この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

大阪駅近くの商業施設「リンクス梅田」（大阪市北区）で11月7日、ゆうちゃみさんのアンバサダー就任式が行われた。



リンクス梅田では、2025年秋からの大規模リニューアルに合わせて、開業6周年イベント「Evolution! FES」を11月1日～30日に開催する。Z世代を代表するモデル・タレントのゆうちゃみさんを公式アンバサダーとして迎え、期間中は多彩なキャンペーンやイベントを展開する。



就任式に出席したゆうちゃみさんは、「地元の大阪で、リンクス梅田のような大きな施設のアンバサダーになれてすごく光栄ですし、めちゃくちゃ嬉しいです。リンクス梅田にはよく通っているので、地元・大阪として誇りに思います。リンクス梅田を盛り上げられるよう、名刺をいっぱい配って、私自身もリンクス梅田に来て良いところをたくさん発信したいです。リンクス梅田をよろしくお願いします」と呼びかけた。



「進化したいことは？」という質問には、「身長が176センチあるんですけど、モデルの中で一番身長が高くなりたい。ここまで身長が高いので、いくところまでいききりたい。リンクス梅田もこれから進化しますが、私の身長も進化してくれたら」と笑顔で話した。







