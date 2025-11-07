¡Ú¥¿¥Ã¥Á¥â¥Ç¥ë¤Ï¡û¡ó¡Û¥º¥Ð¥ê²òÀâ¡ª¡¡¤Ê¤»゙¥â¥Ï゙¥¤¥ë¥â¥Ë¥¿ー¤Ï¥¿¥Ã¥Á¤«゙¤¤¤¤¤Î¤«¡£¤³¤ì¤«¤éÇã¤¦¤Ê¤é¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
YouTubeÆ°²è¡Ö¡Ú¥¿¥Ã¥Á¥â¥Ç¥ë¤Ï¡û¡ó¡Û¥º¥Ð¥ê²òÀâ¡ª ¤Ê¤»゙¥â¥Ï゙¥¤¥ë¥â¥Ë¥¿ー¤Ï¥¿¥Ã¥Á¤«゙¤¤¤¤¤Î¤«¡£¤³¤ì¤«¤éÇã¤¦¤Ê¤é¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡×¤Ç¡¢IT¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñºî²È¤Î¸ÍÅÄ³Ð»á¤¬¥â¥Ð¥¤¥ë¥â¥Ë¥¿ー¤Î¥¿¥Ã¥ÁÂÐ±þ¥â¥Ç¥ë¤òÇ®Îõ¤Ë¿äÁ¦¤·¤¿¡£¸ÍÅÄ»á¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¹ØÆþ¤äÇã¤¤ÂØ¤¨¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡Ö¥¿¥Ã¥ÁÂÐ±þ¥â¥Ç¥ë¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ÍÅÄ»á¤Ï¤Þ¤º¡¢°ìÈÌÅª¤Ê27¥¤¥ó¥Á¥â¥Ë¥¿ー¤ä¥Îー¥ÈPC¤È°ã¤¤¡¢¡Ö¥â¥Ð¥¤¥ë¥â¥Ë¥¿ー¤Ïµ÷Î¥´¶¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¥¿¥Ã¥Á¤¬²÷Å¬¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤òÈäÏª¡£¡Ö¥Îー¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¤¹¤°ÎÙ¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼ê¤ÎÆ°¤¤¬ºÇ¾®¸Â¤ÇºÑ¤ß¡¢¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤ä¥¹¥¯¥íー¥ëÁàºî¤âÈ´·²¡×¤À¤È¼Â±é¤ò¸ò¤¨¤Æ²òÀâ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Amazon¤ÇÈÎÇäÃæ¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥â¥Ë¥¿ーÄ´ºº¤ËAI¤ò³èÍÑ¤·¡¢¡Ö¼Â¤Ï¥¿¥Ã¥ÁÂÐ±þ5¡ó¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£95¡ó¤¬Èó¥¿¥Ã¥Á¤ÎÉáÄÌ¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥â¥Ë¥¿ー¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶Ã¤¤Î¼ÂÂÖ¤â¾Ò²ð¡£¸ÍÅÄ»á¤Ï¡ÖÍ½»»¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¤³¤ÎÃæ¤Î5¡ó¤ò¤¼¤ÒÁª¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¡¢¡Ö¥¿¥Ã¥ÁÂÐ±þ¥â¥Ç¥ë¤Ï¥Ñ¥½¥³¥ó¤È¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç²÷Å¬¤Ëºî¶È¤Ç¤¤ë¡×¤È¤½¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
²òÀâ¤ÏWindows¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Mac¤äAndroid¥¹¥Þ¥Û¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ÈÀÜÂ³¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¼ÂÍÑÀ¤âºÙ¤«¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¡Ö¤³¤Î¥â¥Ë¥¿ー¡¢¥¿¥Ã¥Á¤â¥Ú¥ó¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¥×¥ì¥¼¥ó¤Î¥¹¥é¥¤¥É¤Ë¼ê½ñ¤¾ðÊó¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¤ê¡¢¥á¥â¤ÎµÏ¿¤â³Ú¡¹¡×¤È¼«¤é°¦ÍÑ¤¹¤ëÍýÍ³¤ò¤¢¤²¡¢¡Ö·Ú²÷¤Ê¤ó¤Ç¡¢´ù¤Î¾å¤Ë¥Ù¥¿ÃÖ¤¤·¤Æ¥á¥âÄ¢¤Î¤è¤¦¤Ë¤â»È¤¨¤ë¡×¤È¼ÂÂÎ¸³¥Ùー¥¹¤Ç¥¢¥Ôー¥ë¡£¤µ¤é¤Ë¡Öº£²ó¡¢AI¤ò»È¤Ã¤ÆÄ´¤Ù¤¿Amazon¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤ë¥¿¥Ã¥ÁÂÐ±þ¥â¥Ë¥¿ー¤Î³ä¹ç¡×¤Ê¤É¡¢½¾Íè¤Ë¤Ê¤¤¾ðÊó¤âÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡£
Æ°²è¤ÎºÇ¸å¤Ç¤Ï¡Ö¥â¥Ð¥¤¥ë¥â¥Ë¥¿ー¡¢¥¿¥Ã¥ÁÂÐ±þ¥â¥Ç¥ë¡¢ºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
