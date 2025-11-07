¤³¤Îµ­»ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤ò´ð¤Ë¡¢Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹

YouTubeÆ°²è¡Ö¡Ú¥¿¥Ã¥Á¥â¥Ç¥ë¤Ï¡û¡ó¡Û¥º¥Ð¥ê²òÀâ¡ª ¤Ê¤»゙¥â¥Ï゙¥¤¥ë¥â¥Ë¥¿ー¤Ï¥¿¥Ã¥Á¤«゙¤¤¤¤¤Î¤«¡£¤³¤ì¤«¤éÇã¤¦¤Ê¤é¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡×¤Ç¡¢IT¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñºî²È¤Î¸ÍÅÄ³Ð»á¤¬¥â¥Ð¥¤¥ë¥â¥Ë¥¿ー¤Î¥¿¥Ã¥ÁÂÐ±þ¥â¥Ç¥ë¤òÇ®Îõ¤Ë¿äÁ¦¤·¤¿¡£¸ÍÅÄ»á¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¹ØÆþ¤äÇã¤¤ÂØ¤¨¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡Ö¥¿¥Ã¥ÁÂÐ±þ¥â¥Ç¥ë¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£

¸ÍÅÄ»á¤Ï¤Þ¤º¡¢°ìÈÌÅª¤Ê27¥¤¥ó¥Á¥â¥Ë¥¿ー¤ä¥Îー¥ÈPC¤È°ã¤¤¡¢¡Ö¥â¥Ð¥¤¥ë¥â¥Ë¥¿ー¤Ïµ÷Î¥´¶¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¥¿¥Ã¥Á¤¬²÷Å¬¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤òÈäÏª¡£¡Ö¥Îー¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¤¹¤°ÎÙ¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼ê¤ÎÆ°¤­¤¬ºÇ¾®¸Â¤ÇºÑ¤ß¡¢¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤ä¥¹¥¯¥íー¥ëÁàºî¤âÈ´·²¡×¤À¤È¼Â±é¤ò¸ò¤¨¤Æ²òÀâ¤·¤¿¡£

¤µ¤é¤Ë¡¢Amazon¤ÇÈÎÇäÃæ¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥â¥Ë¥¿ーÄ´ºº¤ËAI¤ò³èÍÑ¤·¡¢¡Ö¼Â¤Ï¥¿¥Ã¥ÁÂÐ±þ5¡ó¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£95¡ó¤¬Èó¥¿¥Ã¥Á¤ÎÉáÄÌ¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥â¥Ë¥¿ー¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶Ã¤­¤Î¼ÂÂÖ¤â¾Ò²ð¡£¸ÍÅÄ»á¤Ï¡ÖÍ½»»¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¤³¤ÎÃæ¤Î5¡ó¤ò¤¼¤ÒÁª¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¡¢¡Ö¥¿¥Ã¥ÁÂÐ±þ¥â¥Ç¥ë¤Ï¥Ñ¥½¥³¥ó¤È¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç²÷Å¬¤Ëºî¶È¤Ç¤­¤ë¡×¤È¤½¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£

²òÀâ¤ÏWindows¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Mac¤äAndroid¥¹¥Þ¥Û¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ÈÀÜÂ³¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¼ÂÍÑÀ­¤âºÙ¤«¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¡Ö¤³¤Î¥â¥Ë¥¿ー¡¢¥¿¥Ã¥Á¤â¥Ú¥ó¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¥×¥ì¥¼¥ó¤Î¥¹¥é¥¤¥É¤Ë¼ê½ñ¤­¾ðÊó¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¤ê¡¢¥á¥â¤Îµ­Ï¿¤â³Ú¡¹¡×¤È¼«¤é°¦ÍÑ¤¹¤ëÍýÍ³¤ò¤¢¤²¡¢¡Ö·Ú²÷¤Ê¤ó¤Ç¡¢´ù¤Î¾å¤Ë¥Ù¥¿ÃÖ¤­¤·¤Æ¥á¥âÄ¢¤Î¤è¤¦¤Ë¤â»È¤¨¤ë¡×¤È¼ÂÂÎ¸³¥Ùー¥¹¤Ç¥¢¥Ôー¥ë¡£¤µ¤é¤Ë¡Öº£²ó¡¢AI¤ò»È¤Ã¤ÆÄ´¤Ù¤¿Amazon¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤ë¥¿¥Ã¥ÁÂÐ±þ¥â¥Ë¥¿ー¤Î³ä¹ç¡×¤Ê¤É¡¢½¾Íè¤Ë¤Ê¤¤¾ðÊó¤âÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡£

Æ°²è¤ÎºÇ¸å¤Ç¤Ï¡Ö¥â¥Ð¥¤¥ë¥â¥Ë¥¿ー¡¢¥¿¥Ã¥ÁÂÐ±þ¥â¥Ç¥ë¡¢ºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£

YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ

02:01

¥â¥Ð¥¤¥ë¥â¥Ë¥¿¡¼¤Î¥¿¥Ã¥Á¤Î²÷Å¬¤µ¤ÎÈëÌ©
06:11

Mac¤Ç¤Î¥¿¥Ã¥ÁÁàºî¤Î¼ÂÂÖ¤ÈÃí°ÕÅÀ
09:06

¥á¥ó¥Ð¡¼¸ÂÄê¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÆÃÅµ¤Î¤´°ÆÆâ

古田雑　ビジネス書作家　株式会社アバンギャルド、株式会社古田雑事務所代表取締役著書150冊以上、連載月間30本以上好評執筆中IT機器、ガジェットの最新モデルをキャリア30年超のベテランが【辛口レビュー】。使いこなしなどのワザもお届けします！
