1987年の公開以来、熱狂的なファンを生み出してきた「プレデター」シリーズ初となる＜プレデター自身が主人公＞となる”新章”、『プレデター：バッドランド』が11月7日より公開となります。

宇宙最凶にして誇り高き戦闘民族から、未熟ゆえに追放された若きプレデター＜デク＞。彼がたどり着いたのは生存不可能と言われる最悪の地『バッドランド』。次々と敵に襲われる彼の目の前に現れたのは、上半身しかないアンドロイドのティア（エル・ファニング）。ここで「最強の獲物」を狩り、自身を証明しなければいけないデクに、「狩りに協力する」と陽気に申し出るティア。規格外のコンビが挑む、究極のサバイバルSFアクションに刮目せよ！

11月4日にはジャパンプレミアが開催され、吹替版のティア役を担当した日本版声優・早見沙織さん、ハリウッドザコシショウさん、松村沙友理さんが登場。＜プレデター大好き芸人＞のハリウッドザコシショウさんはが殊メイクで念願のプレデターに大変身しました！

早見さんの大ファンである松村さん。早見さんと対面し、「直視出来ない！」と緊張の面持ち。ティア役のエル・ファニングのファンでもあるということで、「早見様の声で、ティアが見られる！ 二重の大好きで、素晴らしい体験です…！」と興奮しきりの様子。

その後、プレデターに扮したハリウッドザコシショウさんが登場！大迫力のメイクに早見さん＆松村さん、観客が大拍手を贈ります。特殊メイクには約3時間かかったそうで、「すげーでしょ？ デク丸出しでしょ？」と満足げな表情。『プレデター』（1987）からの大ファンだといい、「新作が公開されるんで、やるしかねえな。デクになるしかねえな。ねえですよ！」と気合は十分で、「ハンマーカンマー」とお馴染みのザコシギャグも飛び出しました。

本作の魅力については「最初はデクが未熟なんですよ。どんどんスキルアップして成長する展開に胸アツですわ。デク、ええやん！ええや〜ん！」とストーリー展開にも大満足したとのこと。大盛り上がりのイベントの様子は動画でチェックを！

【動画】ノーカット『プレデター バッドランド』ジャパンプレミアイベント11月4日（早見沙織、ハリウッドザコシショウ、松村沙友里）

