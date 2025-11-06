TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が5日、放送された。「紙飛行機×高飛び込みキャッチ」で、お笑いコンビ、ちゃんぴおんずの日本一おもしろい大崎（35）が大活躍した。

今回の企画は「紙飛行機×高飛び込みキャッチ 10mの飛び込み台から紙飛行機を投げて、そのあと追いかける形で自らもダイブ…水上で待ち受け、飛行機が水面に着くまでにキャッチできるか？」だった。その名の通り、紙飛行機を10メートルの飛び込み台から投げ、その間にプールへ飛び込み、水面上で紙飛行機をキャッチするルール。

この企画には大崎の他、みなみかわ、本多スイミングスクール、モグライダーともしげ、きしたかの高野正成が参加。5人の芸人の中から成功者が出れば企画は終了だったが、深夜0時から始まった収録はプールの貸し切り時間の関係で朝7時まで。成功者は出ず、番組スタッフから翌日深夜0時からの再スタートを告げられた。大崎は「怖いな〜水曜日」とうなだれた。

同じメンバーで、深夜0時から収録2日目がスタート。収録に参加時点で大崎が既に紙飛行機を折ってくるガッツを披露。ネットで折り方を研究していたことで、飛行機の滞空時間が延伸。攻略の糸口が開けた。

大崎は、午前6時10分、通算4度目の挑戦でついに悲願成就。滞空時間の長いピンク色の紙飛行機を水面上でわしづかみした瞬間、VTRを見ていたスタジオからも歓声が上がった。

プールから出た大崎は芸人から祝福され、思わず一言。「え、ちょっと待って。これ、達成できるの？」と投げかけて、VTRは終わった。

大崎は放送後、自身のX（旧ツイッター）で「うちの家宝です」とくしゃくしゃになったピンク色の紙飛行機の写真をアップした。Xでは大崎の奮闘ぶりに「見ました！ 大崎さんさすがすぎます 全てが面白いしかっこよかったです」「サイコーでした！！」「かっこよかったです！」などと書き込まれていた。

今年2月に結婚を発表した大崎は長崎日大高出身で野球部所属。広島の大瀬良大地投手の2学年上。自身の3年時の07年、チームは夏の甲子園に出場しベンチ入り。ポジションは捕手。準決勝で優勝した佐賀北に敗戦した。

相方の大ちゃんとコンビを結成し、22年2月からちゃんぴおんずとして活動。23年の「おもしろ荘」で「ちょんってすなよ」のリズムネタを披露し優勝。23年、24年のM−1グランプリは準々決勝進出。