9カ月で開発されたクルマ「SCSK-Car」の全貌！ モビリティの未来はITがカギ！SCSKが示す「統合価値」とは

JMSのメインパートナーが放つ最先端モビリティを体感！

さまざまなITサービスを提供する「SCSK」が、東京ビッグサイト（東京都江東区）で2025年10月30日〜11月9日の日程で開催中の「ジャパンモビリティショー2025」に出展し、「SCSK-Car」と呼ぶコンセプトモデルなどを展示しています。

メインパートナーとして「ジャパンモビリティショー2025」に協賛しているSCSK（エス・シー・エス・ケー）。開幕に先立つ10月30日午前に開かれたプレスブリーフィングに合わせて、西1Fホールにある同社のブースを訪ねてみました。

【画像】SCSKがクルマ!? 詳しく画像を見る！（21枚）

テレビCMでその名前を聞いたことがある人も多いであろう同社ですが、その事業内容はあまり知られていないかもしれません。コンサルティングからシステム開発、検証サービス、ITインフラ構築、ITマネジメント、ITハード・ソフト販売、BPO（ビジネス・プロセス・アウトソーシング）まで手掛ける企業で、プレスブリーフィングで同社の當麻隆昭社長は「ビジネスに必要なすべてのITサービスをフルラインナップで提供する企業です」と、話しました。

ITで変わる！フルラインナップ企業のワクワク参戦理由

「モビリティは単なる移動手段から、体験、サービス、都市との接続性を包含した『統合価値』へと進化を遂げつつあり、ITとの融合が競争力のカギを握っています。

こうした背景のもとで『モビリティ×IT×ヒトの可能性』をテーマに、多様なパートナー、来場者、そして次世代のエンジニアや学生との共創を通じて、新たな価値創出、人材育成、オープンイノベーションの推進を目指します」と同社はジャパンモビリティショーへの参加目的を説明しています。

「SCSK-Car」の前に立つ當麻隆昭社長（右）と、三谷明弘SDM事業開発センター長（左）

具体的には「SDM（Software Defined Mobility）時代のモビリティ開発を支えるソフトウエア製品の開発販売と高度支援サービスの提供」と、「クルマづくりの知見と先進IT技術を軸に、ヒト・モノの移動データから次世代モビリティサービスおよび基盤を提供」することが、同社における主要なモビリティ事業といえるでしょう。

同社は完成車メーカーや部品サプライヤーではありませんが、それらの会社をサポートすることで、クルマ作りとその仕組みを再構築していく企業でもあるのです。

9カ月で完成！ ソフトウエアで進化する未来の愛車

そんな同社のブースにおける展示のハイライトは「SCSK-Car」と呼ぶコンセプトモデル。昨今話題となっている、ソフトウエアのアップデートによってスマートフォンのように購入後も進化し機能が追加されていく「SDV（Software Defined Vehicle）」です。中国で市販されているクルマをベースとすることで、「わずか9カ月で開発した」という超短期開発もトピックとなっています。

ダッシュボード周辺はSCSKのオリジナル制作。SDVということで、今後機能が追加されていくのだろう

具体的には、ダッシュボード周辺とフロント部分がSCSKのオリジナルです。コックピットの大きなディスプレーは、クラウドやAIとも連携しながらドライバーとクルマをつなぐ役割を持ちますが、ドライバーの好みに合わせてAI音声エージェントやエンターテインメント機能などがパーソナライズされます。

さらにフロントグリルも液晶ディスプレーとなっており、歩行者へのメッセージを流せるようになっています。

「クルマは技術だけでなく人の思いが形になるもの。私たちは、その思いをデジタルでつなぎ、未来を共に描いていく仲間と出会いたいと考えています」と同社でモビリティ事業を手掛ける三谷明弘SDM事業開発センター長は、プレスブリーフィングで語りました。

挟まれ事故もゼロに！最新センサーのすごい技術

また、同ブースでは電動スライドドアに対する興味深い提案もありました。

特徴は「ToFセンサー」と呼ばれる、光の反射を活用したもので、手や腕を検知することで非接触ながら閉じるドアに体を挟まれるのを防げるのがひとつめのポイント。また、手の動きでスライドドアを止めたり閉めたりといった新しい操作方法も組み込まれています。

従来の電動スライドドアは閉める際に体に接触することで、センサーが感知して停止していた。この製品は非接触で人を感知するため体に当たることはない

実際に開閉操作を行ってみると、たしかに安全で便利です。これは「さまざまなサプライヤーが共同で開発したもので、異業種が協力し合うことによってイノベーションが起き、『安全』『快適』『感動』を社会に提供できるひとつの例」とのことです。

「ジャパンモビリティショー2025」は、2025年10月30日〜11月9日に東京ビッグサイト（東京都江東区）で開催。SCSKのブースは、東京ビッグサイト西展示棟1階、ブース番号W1002です。