¡Ú£Í£Ì£Â¡Û¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¤¬£²ÅÙÌÜ¤Î±¦¥Ò¥¸¼ê½Ñ¡¡Íèµ¨¤ÏÁ´µÙ¡Ö¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò´èÄ¥¤ë¡×
¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ï£´Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£µÆü¡Ë¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¡Ê£³£¹¡Ë¤¬£±£°·î£²£¹Æü¡ÊÆ±£³£°Æü¡Ë¤Ë±¦¥Ò¥¸¤ËÆâÉô¸ÇÄê¶ñ¤òÍÑ¤¤¤¿Â¦Éû¿ÙÂÓ½¤Éü¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢À®¸ù¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£µåÃÄ¤Ë¤è¤ë¤È¼ê½Ñ¤Ï¥Æ¥¥µ¥¹½£¥¢¡¼¥ê¥ó¥È¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤Î¥Á¡¼¥à¥É¥¯¥¿¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¥¡¼¥¹¡¦¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼»á¤Ë¤è¤ê¼¹Åá¡¢¶þ¶Úç§½¤Éü¤âÊ»¤»¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÄÌ¾ï¡¢²óÉü¤Ë¤Ï£±£²¡Á£±£µ¤«·î¤òÍ×¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Íèµ¨¤ÏÁ´µÙ¤·¡¢Éüµ¢¤Ï£´£±ºÐ¤Ë¤Ê¤ë£²£°£²£·Ç¯¤Î¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¡¡¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¡ÖÀè½µ¿åÍËÆü¤Ë£Ä£ò¡¥£Í£å£é£ó£ô£å£ò¤«¤éÉª¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡££²£°£²£¶Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï»î¹ç¤ÇÅê¤²¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿µ¤»ý¤Á¤è¤¯¥Ü¡¼¥ë¤¬Åê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¡£ºÆµ¯¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï±¦¥Ò¥¸¤Î±ê¾É¤Ç³«Ëë¤òÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¡Ê£É£Ì¡Ë¤Ç·Þ¤¨¡¢½éÅÐÈÄ¤Ï£··î£·Æü¤À¤Ã¤¿¡££±£µ»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ£µ¾¡£µÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£µ¡¦£³£¸¡£·ÀÌó¤Ï£²£¸Ç¯¤Þ¤Ç»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º»þÂå¤Î£±£µÇ¯£³·î¤Ë¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢£±£¶Ç¯£µ·î¤ËÉüµ¢¡££±£¸Ç¯£¹·î¤Ë±¦¥Ò¥¸¤Î¹üÛù¤ò½üµî¤¹¤ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢£²£³Ç¯£¸·î¤Ë¹üÛù¤¬È½ÌÀ¤·¡¢¥³¥ë¥Á¥¾¥óÃí¼Í¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ÏÀèÈ¯±¦ÏÓ¤Î¥·¡¼¥¹¡¢¥¥ó¥°¤¬£Æ£Á¤È¤Ê¤ê¡¢ÀèÈ¯¿Ø¤ÎÊä¶¯¤¬º£¥ª¥Õ¤Î²ÝÂê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë·ê¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£