◇スコットランド・プレミアリーグセルティック2―1ヒバーニアン（2026年5月3日英国・エディンバラ）2位セルティックのFW前田大然（28）が公式戦3試合連続ゴールでリーグ戦4連勝に貢献した。敵地のヒバーニアン戦は前半21分に相手に退場者が出て数的優位な展開。前田は同41分に先制点を決めた。同追加タイムに追いつかれたが、後半27分にFWイヘアナチョが決勝点。チームは残り3試合で勝ち点を73に伸ばし、4日に3位レ