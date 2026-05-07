ウォルト・ディズニー・ジャパン ホームエンターテイメントは、2026年5月20日にディズニー・アニメーション『スートピア2』のブルーレイ＋DVD／4K UHD＋ブルーレイの販売を開始するが、発売に先んじて、特典映像の一部となるトリビア映像をYouTubeにて公開した。ブルーレイ＋DVD セットの価格は5,390円、4K UHD+ブルーレイ セットは7,590円。ブルーレイ+DVD セットにコンプリート・ケースが付属した数量限定版も発売となる。価格は