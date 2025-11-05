今季で現役引退を表明しているクレイトン・カーショー投手が涙をこらえ最後の優勝スピーチを行いました。

ドジャースはブルージェイズとの最終戦まで続いた熱戦を制し、ワールドシリーズ連覇を達成。日本時間4日は、優勝パレードと祝賀会が行われました。

クレイトン・カーショー投手は涙をこらえながらマイクの前に立ちます。集まったファンに「18年間ずっと応援に来てくれて、僕と家族を支えてくれてありがとう」と話し始めると、「チームメートもみんなありがとう。最高の仲間だ。そして昔からずっと最高のチームだ」と感謝の言葉を並べます。

さらに、「私は去年、生涯ドジャースの一員だと述べた。今日それが現実になった。そして今日、私は『生涯チャンピオンだ』といえる。それは永遠に変わらない」と2連覇の誇りを口にすると、会場は割れんばかりの声援で応えました。

最後に「チームメートのみんな、そして球団も、この瞬間をもたらしてくれてありがとう。一生忘れない」とコメント。そばで見守っていた妻と4人の子供たちに対して「この5人にも感謝している。全員で一緒に戦い抜いた。みんなを愛しているし、感謝の気持ちでいっぱいだ」と再び感謝を伝えました。

来年のワールドシリーズ制覇は「みんなと一緒に見届ける」と来年に向け思いを託しました。