エールディヴィジ11戦13ゴールの上田綺世にまだ不満が？ オランダ人記者ドリーセン氏は「上田を巡る今の熱狂は見当違い。国際レベルでは力不足」
1日に行われたエールディヴィジ第11節のフォレンダム戦でも2ゴールを記録し、チームの3-1勝利に貢献したフェイエノールトFW上田綺世。これで今季リーグ戦得点数は13ゴールとなり、得点ランク首位を快走中だ。
ただ、これだけの数字を残しているのにまだ上田に納得しない者もいる。オランダ『De Telegraaf』のヴァレンティン・ドリーセン記者は、まだ欧州カップ戦の舞台で実績を残せていないと現在のフィーバーに釘を刺す。
「国際基準から見れば、上田を巡る今の熱狂は見当違いだね。欧州カップ戦での数字、チームメイトへの依存度の高さ、1対1における個人技の不安定さ、スピードの欠如、上田はエールディヴィジ内では強豪となるフェイエノールトでは活躍できるストライカーだが、国際レベルでは力不足だ」
確かに上田は今季のCL3次予選のフェネルバフチェ戦では得点を奪えず、チームも2戦合計4-6で敗北。ELリーグフェーズでも上田に得点はなく、チームもブラガとアストン・ヴィラに敗れる1勝2敗と苦しい立ち上がりだ。
これだけで上田を酷評するのは厳しいように思うが、一流ストライカーとの評価を手にするには欧州カップ戦での実績も必要となるのは確かだ。6日にはELリーグフェーズ第4節・シュツットガルト戦、11月末には第5節で前田大然ら日本人選手を擁するセルティックとの対戦が控えていて、チームの勝利のためにも上田のゴールに期待したいところだ。
極上のオフ・ザ・ボール— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) November 1, 2025
10月のリーグ月間最優秀選手に選出された#上田綺世 が今季12点目となるゴール！
応援に駆けつけた奥様も大喜び
エールディヴィジ 第11節#フェイエノールト v #フォレンダム
https://t.co/4Vz4hONpkv pic.twitter.com/rte646M0Df
アンストッパブル・上田綺世— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) November 1, 2025
チームのために走るエースストライカーが
追加点をもたらす
絶妙なポジショニングをとった #上田綺世 が今日2点目のゴール
エールディヴィジ 第11節#フェイエノールト v #フォレンダム
https://t.co/4Vz4hONpkv pic.twitter.com/RQCkFZX1M5