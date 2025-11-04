「あれ？なんで消えるの！？」トイレでじっと座っている時、突然照明が消えてエッと思った経験は誰にでもあるだろう。また、電気の消し忘れで「また電気代が…」とため息をつくことも少なくない。従来のスマートホームセンサーでは、動かない人の存在を検知することが難しく、こうした「ちょっとした不便」があった。

今回、SwitchBot（スイッチボット）から発表されたばかりの新型センサー「SwitchBot 人感センサーPro」は、その悩みに終止符を打つ画期的な製品だ。公式価格は\4,980（税込）だが、Amazon公式店舗では11月6日までの期間限定で10%OFFの\4,482（税込）という特別価格で手に入れられる。動かなくても人の存在を検知する“新常識”が、あなたの暮らしを劇的に変えることだろう。

製品概要 製品名：SwitchBot 人感センサーPro

価格：\4,980（税込）

Amazon限定価格：\4,482（税込）（11月6日まで10%OFF）

製品ページ：※リンクが削除されました。 ※商品を購入すると、売上の一部が販売プラットフォームよりメディア運営元のONESELに還元されることがあります。掲載されている情報は執筆時点の情報、または自動で更新されています。

SwitchBot 人感センサーProが実現する新常識：静止中の存在も捉えるミリ波レーダー

SwitchBot 人感センサーProは、「動き」だけでなく「静止している人」の存在まで正確に捉えるスマートセンサーである。これまで主流だった赤外線センサー（PIR）では難しかった、読書中のソファや、食卓での団らんといった動きの少ない状況での「人の在室」を認識できる点が、このSwitchBot 人感センサーProの最大の魅力と言えるだろう。

この賢さの秘訣は、以下の3つのセンサーを搭載する「3in1センサー」にある。

赤外線センサー（PIR）：従来のセンサー同様、熱源の動きを検知

照度センサー：周囲の明るさを測定し、照明のオン・オフを判断

ミリ波レーダー：人体の微細な動き（呼吸など）を検知

これら3つのセンサーが連携することで、私たちの暮らしはよりスムーズで無駄のないものへと進化するだろう。SwitchBotのスマート照明やエアコンと組み合わせれば、人がいるときだけ自動でオンになり、いなくなればオフになる、といった使い方も可能なのだ。

呼吸まで検知するの独自技術

「静止中の人を検知する」とは、具体的にどのようなことなのだろうか。このミリ波レーダーは、私たちが意識しないレベルの「呼吸」や「心拍」によるわずかな体の動きまで捉えることができるとのこと。

トイレで読書に没頭しているときや、座って考え事をしているとき、従来のセンサーなら「あれ？人がいない？」と判断して照明を消してしまうかもしれない。しかし、このSwitchBot 人感センサーProなら、あなたの存在をしっかりと認識し、不意に暗くなる不快感から解放してくれる。これはまさに、スマートホーム体験を一段階引き上げる進化だと感じる。

設置場所を選ばないスマート設計

スマートデバイス導入の障壁の一つが設置の面倒さだが、SwitchBot 人感センサーProはその点もクリアしている。工事も配線も不要なコードレス設計のため、置くだけ、貼るだけで設置が完了するのだ。さらに、IPX5相当の防湿・生活防水仕様なので、洗面所やキッチンといった湿気の多い場所でも安心して使える。マグネット付き台座や両面テープで、壁や金属面に簡単に固定可能であり、センサーの角度も調整できるため空間に合わせて最適な検知範囲を設定できる優れた設計である。

電池持ちと賢いAI機能

SwitchBot 人感センサーProは低消費電力設計を実現しており、単4電池2本で約2年間も使えるとのことだ（1日あたり約10回、1回あたり30分のセンサー反応を想定）。頻繁な電池交換の手間がなく、設置したら忘れてしまうレベルのストレスフリーさが魅力である。もちろん、バッテリー残量が20%を下回るとSwitchBotアプリに通知が届くため、突然の電池切れの心配も不要になりそうだ。

加えて、このSwitchBot 人感センサーProにはAI環境学習機能が搭載されている。設置時にアプリで環境設定を行うことで、扇風機やエアコンの風といった「ノイズ源」をあらかじめ特定し、誤検知を減らすことができるのだ。

またセンサーの向きも自由に調整できるため、例えばペットの動線を避けて設置すれば、必要なときだけ反応する「かしこい感知」が可能となる。検知範囲も動いている人なら最大約8m、静止している状態でも約5m、広角120°と広いので、リビングからトイレまで、様々な空間にフィットするだろう。

デバイス連携で広がるスマートホームの可能性

SwitchBot 人感センサーProは単体でも十分賢いが、SwitchBotの他のデバイスと組み合わせることでその真価をさらに発揮する。Bluetooth対応のSwitchBotデバイス（例えばSwitchBot ボットやシーリングライト）とは、ハブがなくても直接連携可能だ。「人を検知したらライトを点灯」といったシンプルな自動化をインターネットなしで実現でき、ネットワークが不安定な時でも安心である。

さらに、SwitchBotハブ製品（ハブ2、ハブ3など）と組み合わせれば、エアコンやテレビなど赤外線リモコンで動く家電との連携が可能となる。人がいるときだけエアコンをオンにし、いなくなったら自動でオフにするなど、より複雑で柔軟な自動化で、快適さと省エネを両立できるのだ。

具体的な活用シーン：SwitchBot 人感センサーProがあなたの毎日をどう変える？

SwitchBot 人感センサーProがあなたの暮らしにどんな変化をもたらすのか、具体的なシーンで見てみよう。

トイレ・洗面所で「消し忘れゼロ」の快適体験



夜中に目を覚ましてトイレに行くとき、真っ暗な中でスイッチを探す手間はもう必要ない。SwitchBot 人感センサーProとSwitchBot ボット（またはシーリングライト）を連携させれば、入室と同時に自動点灯、退室すれば自動消灯を実現する。消し忘れの心配も解消され、まるでホテルのような快適さを自宅で味わえるだろう。

冬・夏の節電＆快適温度管理に



SwitchBotハブ製品と連携すれば、SwitchBot 人感センサーProが「人がいる」と判断したときだけエアコンをオンにできる。ハブが室温や時間帯に応じて最適な温度に自動調整し、人がいなくなればオフにする、といった設定が可能だ。これなら、暖房や冷房の「つけっぱなし」を防ぎ、無駄な電力消費を自然に減らせる。家計にも地球にも優しいスマートな節電対策となるだろう。

外出時の防犯対策に



留守中に人が侵入したらどうしよう…そんな不安を抱える方もいるだろう。SwitchBot 人感センサーProとハブ製品、そして見守りカメラを連携させれば、人を感知した瞬間に見守りカメラが自動録画を開始し、リアルタイムであなたのスマホに通知が届く。不審な動きをすぐに確認・記録できるため、防犯対策として非常に有効だ。

SwitchBot 人感センサーProで実現するストレスフリーな未来の暮らし

SwitchBot 人感センサーProは、これまでの人感センサーの常識を覆す製品である。「静止中の人」まで検知できるミリ波レーダーの搭載は、スマートホームの快適さ、省エネ、そして安心感を次のレベルへと引き上げてくれるはずだ。個人的に最も魅力を感じたのは、やはり「トイレで電気が消える」という地味ながらもストレスの種だった問題が解決されるという点だ。日々の小さなストレスがなくなるだけで、暮らしはぐっと豊かになることだろう。

スマートホームデバイスに興味がある方、今使っているセンサーに不満がある方、そして「より快適な暮らし」を求めるすべての方に、このSwitchBot 人感センサーProを強くおすすめする。Amazon公式では11月6日までの期間限定で、SwitchBot 人感センサーProを10%OFFの\4,482（税込）という特別価格で購入できる。ぜひ、この機会にあなたの家を「賢い家」へとアップデートしてみてはいかがだろうか。

ギャラリー

※商品を購入すると、売上の一部が販売プラットフォームよりメディア運営元のONESELに還元されることがあります。掲載されている情報は執筆時点の情報、または自動で更新されています。

出典・関連リンク SwitchBot 公式ホームページ





※リンク等を削除しています。

全文はonesuiteにて公開中です。