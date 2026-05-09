【東京駅】「1日中飲めるくらい大容量でコスパ◎」噂のマンモスコーヒー飲んでみた。

連日、観光客やビジネスマンでにぎわう「東京駅」。旅行や出張のお供におすすめの"大容量コーヒー"のお店を紹介します。

そのお店とは「マンモスコーヒー東京駅ヤエチカ店」（八重洲2丁目1番八重洲地下街中2号）。LARGEサイズは940mlとまさに"マンモス級"で、SNSでは「満足度高すぎる」「1日中飲めるくらい大容量でコスパ◎」「めっちゃ美味しかった」と好評です。

410mlサイズのコーヒーは190円！

マンモスコーヒーのドリンクは、SMALL（410ml）、MEDIUM（590ml）、LARGE（940ml）の3サイズがあり、SMALLでも大容量です。

定番の「アメリカーノ」（アイス／ホット）はSサイズ190円、Mサイズ250円、Lサイズ400円とかなりお手頃。

記者は「カフェラテ（アイス）」のLサイズ（600円）を頼んだことがありますが、受け取った際のずっしりとした重さには驚きました。がぶがぶ飲んでもなかなか減りません。

記者はよくスターバックスコーヒー利用していますが、一番大きい「Venti」（約590ml）よりも大容量なので、正直1人で最後まで飲み切るのは大変でした。

カフェラテにはミルクがたっぷり入っていて、まろやかな仕上がりです。エスプレッソの苦味とコクもしっかりと感じられ、すっきりとした後味の飲みやすいカフェラテだと思いました。クセのない風味で万人受けしそうです。

コーヒーが好きな人なら、長時間の新幹線移動やデスクワークのお供にもおすすめしたいです。

注文はキャッシュレスのセルフレジのほか、モバイルオーダーにも対応しています。よく行列ができているので、できるだけスマートに受け取りたい人はモバイルオーダーを活用してください。

マンモスコーヒーは東京駅ヤエチカ店のほか、港区内に3店舗あります。

・神谷町店（港区虎ノ門4丁目1−17 神谷町プライムプレイス 1F）

・虎ノ門T-LITE店（港区虎ノ門2-4-7 T-LITE 1F）

・虎ノ門店（港区虎ノ門1-16-6 虎ノ門ラポートビル103）

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）