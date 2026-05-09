柴犬の本気すぎるバトルにネット騒然…連写で捉えた衝撃の瞬間！獣医師の見解が予想外すぎて一発ノックアウト!!【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
コミックエッセイ「カエル母さん」(ぴあ)の著者であるユウコトリトリ(@yuko_toritori)さんは、普段は会社員として働く傍ら、3人の子どもたちの母親業と、柴犬の兄蔵くんと妹子ちゃんの母親業もこなす漫画家で、二刀流ならぬ三刀流…いや四刀流のパワフル母さんだ。Instagramでも育児の気づきや柴犬あるあるをコミックエッセイで発信しており、多くの読者の共感を呼んでいる。
柴犬の兄妹を飼い始め、子犬特有の粗相やパワフルさに戸惑いつつも、それ以上の幸せを噛み締めていた作者のユウコトリトリさん。そんななかで気になっていたのが、日常的に起こる「ケンカの多さ」だった。状況は改善しつつあったが、予防接種のついでに獣医師へ相談してみることにしたという。すると返ってきたのは、思わず納得してしまう見解だった…！
獣医師のアドバイスに対し、ユウコトリトリさんは「『ああー、ナルホド…』と納得せざるを得ないお答えをいただきました。秒で納得しましたね」と当時を振り返る。
2歳になった現在でもケンカは日常茶飯事で、「今も変わらず妹子から突っかかっています」と、ユウコトリトリさんは苦笑する。ただ、流血沙汰になるほど激しい衝突は減ったという。「少しは大人になったのかもしれません(笑)。もちろん激しめのワンプロは毎日のルーティンで、いつも大盛り上がりです」と語る様子からは、微笑ましい日常が伝わってくる。
また、迫力あるケンカの瞬間を捉えた写真が話題となり、フォロワーからは「やべー顔が想像以上だ！入れ歯が飛んでいきそう」「やべー顔した柴犬が2匹も!?」と驚きの声が殺到した。そんな躍動感あふれるベストショットを撮るコツについては、「ズバリ連写！これに尽きます」と断言するユウコトリトリさん。大量に撮影したなかから絶妙な1枚を選んで投稿しているそうだ。「人間並みに表情豊かにやり合っているんですよ」とその魅力を語ってくれた。
犬好きの人は、ぜひ本作「柴犬兄妹のケンカ多い問題相談してみた結果」をチェックしてみて！
取材協力：ユウコトリトリ(@yuko_toritori)
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