夫が不倫を繰り返し離婚、借金6000万円で破産した美人シンママ・エリナが、キスシーン直後に「フォロワーが減る」と自身の見られ方ばかりを気にするゆうとの言動に強い嫌悪感を示した。

【映像】美人シンママとの濃厚キス＆その後に流出したヤバすぎる音声

5月7日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』 は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が、2泊3日の共同生活を通して、これまで置き去りにしてきた恋や自分自身と向き合う。スタジオ見届け人は、アレン様、実業家のひろゆき、俳優の真木よう子、モデル・俳優の玉城ティナ。

最終日、恋愛より自分たちだけで楽しむ男性陣への姿勢に対し不満をぶつけたエリナ。しかしその裏には、大きな出来事があったようで「一番私が言いたかったのは…これ言うのやめようかなって考えてたんだけど…ゆうとに対してめっちゃ思ってた」と告白。2人は昨夜デートをしており、そこでのミッションで過激なキスを交わしていた。

しかしゆうとはカメラのないところでエリナと会話を一切せず、「カメラ切ったらスタスタ1人で歩いていくとか」と自分勝手な行動をしていたようで、さらにキスシーン後のゆうとは「フォロワー減るかも、ファン減るかもって不安になってるとか」とエリナに直接言ってきたという。

番組では実際にその時のゆうとの音声が公開され、「恥ずかしかった」などと照れるエリナとは違い「俺、大丈夫かな？フォロワー、マジ離れそう。切り抜かれるよ。吉と出るか凶と出るか。そっちが心配。やばい〜」と自身のイメージを最優先する発言をしていたのだ。

そんなゆうとの態度に、エリナは「その膿がめっちゃ出ちゃったかも」と吐露。女性陣のフォローもあり、最後にはエリナは涙が止まらなくなっていた。

『恋愛病院』の参加メンバー

本番組に参加するのは、元政治家のしんじ（石丸伸二/43歳）、『ごくせん』や『半沢直樹』など名作ドラマに出演した俳優のひでお（石黒英雄/37歳）、「令和の虎」総合演出で実業家のりゅうせい（桑田龍征/40歳）、元Jリーガーで料理研究家のゆうと（小泉勇人/30歳）、フリーアナウンサーのまさかつ（雫石将克/32歳）の男性メンバー5名と、現役東京大学大学院生でミス東大2020・ミスキャンパス2021グランプリのあさ（神谷明采/25歳）、西東京市市議会議員で元小学校教諭のいずみ（千間泉実/33歳）、会社員兼タレントで現在シングルマザーのエリナ（平川愛里菜/33歳）、元トップグラドルのなつこ（辰巳奈都子/38歳）、元自動車整備士で現在は整備士支援会社を経営するはるか（池田陽花/30歳）の女性メンバー5名。