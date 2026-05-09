ツアー参戦後に豹変したオタ友。裏アカを発見し、のぞいてみると...【衝撃の書き込み】があって！？
読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードをご紹介！SNSで知りあい、「こんなに気があう人がいるんだ」と思っていたオタ友。しかし、念願だったライブ参戦をきっかけに、彼女の恐ろしい裏の顔が明らかになっていくのでした…。
運命を感じたオタク友だちとの出会い
アイドルをきっかけにSNSで知りあった彼女は、驚くほど価値観があう存在でした。毎晩のように電話で推しの魅力を語りあい、休日には中間地点で待ちあわせてグッズを買いに行く日々。
住んでいる場所は少し離れていましたが、彼女と一緒ならオタ活は何倍も楽しく、気づけば私にとってかけがえのない親友になっていました。
そんなある日、待望の全国ツアーが発表されます。「絶対に一緒に行こうね」と約束し、2人で協力してチケットを申し込むことに。
当選を願いながら、参戦服やうちわのデザインを相談する時間は、それだけで幸せでした。どちらが当たっても連番で入ろうと誓いあい、私たちは当落発表の日を心待ちにしていたのです。
ドキドキの当落発表の結果は…？
ついに迎えた当落発表の日。緊張で震える手で結果を確認すると、私の名義で第一希望の公演が見事当選していました。一緒に結果を確認した彼女は落選。
落ち込む彼女を放っておけず、私は「私のチケットで一緒に行こう」と伝えました。すると彼女は涙を流して喜び、「本当にありがとう。一生の恩人だよ」となん度も感謝してくれたのです。
それからの数ヶ月間、私たちは参戦服を選んだり、徹夜でうちわを作ったりしながら、ライブ当日を楽しみに過ごしていました。彼女の嬉しそうな顔を見るたびに、「誘えてよかった」と、私は心から幸せを感じていたのでした。
しかしこのあと、衝撃の事実が判明します…！
原案：Ray WEB編集部
ライター Ray WEB編集部