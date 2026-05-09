ツアー参戦後に豹変したオタ友。裏アカを発見し、のぞいてみると...【衝撃の書き込み】があって！？

住んでいる場所は少し離れていましたが、彼女と一緒ならオタ活は何倍も楽しく、気づけば私にとってかけがえのない親友になっていました。

アイドル をきっかけに SNS で知りあった彼女は、驚くほど価値観があう存在でした。毎晩のように電話で推しの魅力を語りあい、休日には中間地点で待ちあわせてグッズを買いに行く日々。

ついに迎えた当落発表の日。緊張で震える手で結果を確認すると、私の名義で第一希望の公演が見事当選していました。一緒に結果を確認した彼女は落選。

落ち込む彼女を放っておけず、私は「私のチケットで一緒に行こう」と伝えました。すると彼女は涙を流して喜び、「本当にありがとう。一生の恩人だよ」となん度も感謝してくれたのです。

それからの数ヶ月間、私たちは参戦服を選んだり、徹夜でうちわを作ったりしながら、ライブ当日を楽しみに過ごしていました。彼女の嬉しそうな顔を見るたびに、「誘えてよかった」と、私は心から幸せを感じていたのでした。

しかしこのあと、衝撃の事実が判明します…！

原案：Ray WEB編集部