コロンとフォルムが可愛いッッ♡【セブンイレブン】の「新作アイス」が気になる

少しずつ気温が上がり、アイスが美味しくなる季節がやって来ました。今回は、そんな気分を盛り上げる【セブン-イレブン】の「新作アイス」をご紹介します。食べるのがもったいないほど可愛い韓国発のアイスと、お馴染みのお菓子がモチーフになったアイスをピックアップ。ぜひ、コンビニアイスを選ぶ際の参考にしてみてください。

パッケージから可愛すぎる！

アイスマニアの@miki__iceさんが「ポップな見た目が可愛い」とコメントしているのが、2026年4月14日よりセブン-イレブンで先行発売された「3Dフルーツポップス」です。中身のアイスをイメージさせるイラストが描かれたカップで、食べる前から気分が上がってしまいそう。ハングル表記も、韓国カルチャーのファンにはたまらない可愛さかも。セブン-イレブンのニュースリリースによれば、「昨年の人気商品『3Dアイス』がひとくちサイズの詰め合わせになって登場」とのこと。いろいろな味を楽しみたい人にぴったりです。

写真映え間違いなし！ コロンと丸いアイス

フレーバーは、マンゴー、もも、ぶどう、いちごの4種類。それぞれのフルーツを象ったフォルムと色で、食べるのがもったいなく感じられそう。@miki__iceさんが「果汁も使われていて結構しっかりフルーツの味わいが楽しめました」という、味にも期待大。可愛く写真を撮ったり、友達や家族とシェアして食べても盛り上がりそう。価格は、\537（税込）です。

あのお馴染みのお菓子がアイスに！

映えアイスとあわせてチェックしてほしいのが、「不二家 カントリーマアムアイスサンドココア」です。@miki__iceさんによると、「バニラ味は前から何度か発売されていて、毎回話題になってる印象」とのこと。さらに「セブンイレブン限定発売」なのだそうで、ぜひ近くの店舗でチェックしてみて。あの「カントリーマアム」でアイスをサンドして食べられるなんて、夢のようです。

食べ応えしっかりで満足度高め

ココア味のカントリーマアムでアイスをサンドしたシンプルな構成ですが、アイスには「クラッシュカントリーマアム」が入っているところもポイント。@miki__iceさんは、「かなり食べ応えあります」と感想を投稿。これ1つでしっかりと満足できそうです。価格は、\345（税込）。サンド系のアイスが好きな人やカントリーマアムのファンは、ぜひ試してみてください。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@miki__ice様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A